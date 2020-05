Beosound A1 2nd Gen: Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa angekündigt

Bang & Olufsen legt den kleinen Bluetooth-Lautsprecher Beosound A1 neu auf. In der neuen 2nd Generation unterstützt der Lautsprecher erstmals den Sprachassistenten Alexa und aktuelle Funkstandards wie Bluetooth 5.1.

Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher Beosound A1 2nd Gen beerbt nach vier Jahren die erste Generation des Modells. Anders als man vielleicht vermuten könnte, sind die Unterschiede zwischen beiden Varianten doch recht groß, obwohl sie technisch natürlich aufeinander aufbauen.

So bietet auch die neue Version einen 3,5-Zoll-Tieftöner und einen 3/5-Zoll-Hochtöner, die mit zwei 30-Watt-Verstärkern gepaart werden. Dem Hersteller zufolge soll diese Kombination genügen, um Räume mit einer Größe zwischen 5 und 30 m² ordentlich zu beschallen.

Allerdings ist der Beosound A1 2nd Gen nun noch besser für den Einsatz außer Haus optimiert. So kann der Bluetooth-Lautsprecher endlich eine IP67-Zertifizierung vorweisen, die den Schutz vor Wasser und Staub bestätigt. Lange Einsätze am Strand sind somit kein Problem, zumal die maximale Akkulaufzeit deutlich auf 18 Stunden angehoben wurde. Geladen wird der Lautsprecher übrigens per USB-C.

Alexa nur über verbundenes Smartphone nutzbar

Doch auch zu Hause macht der Beosound A1 2nd Gen eine gute Figur. Besonders hier dürfte sich die Integration von Amazon Alexa auszahlen, wobei dafür mangels eigener Internetverbindung stets ein verbundenes Smartphone benötigt wird.

Darüber wickelt der Bluetooth-Lautsprecher dann die Sprachkommandos ab, welche er aus einer Entfernung von bis zu 5 Metern über seine integrierten Fernfeld-Mikrofone erfasst. Schaltet man ihn aus, ist er immer noch bis zu drei Stunden ansprechbar.

Neu ist bei der zweiten Generation des Lautsprechers zu guter Letzt auch die Unterstützung für weitere Funkstandards. So versteht sich der Beosound A1 2nd Gen auf Bluetooth 5.1 und unterstützt kann mit den Audio-Codecs SBC, AAC und aptX Adaptive umgehen.

Ab sofort für 250 Euro erhältlich

Der Beosound A1 2nd Gen ist ab sofort in Deutschland zum Preis von 250 Euro erhältlich. Bang & Olufsen bietet den Bluetooth-Lautsprecher im eigenen Online-Shop in den Farben Grey Mist und Black Anthracite an.

Introducing the Beosound A1 2nd Generation portable speaker. Bring beauty to the moment. Learn more: https://t.co/XZTsjaGLdM#bringbeautytothemoment #beoplaya1 pic.twitter.com/tNlD0Zmspd — Bang & Olufsen (@BangOlufsen) May 14, 2020

