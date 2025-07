congstar startet neues Preismodell mit Smartphone-Rückgabeanreiz

Congstar führt ein neues Angebot ein: den sogenannten Rückgabedeal (sollte in Kürze online gehen). Kunden, die ein Smartphone über einen congstar-Mobilfunkvertrag über 36 Monate finanzieren, können das Gerät nach Ablauf dieser Zeit zurückgeben. Im Gegenzug erhalten sie eine durchschnittliche Reduktion von 20 Prozent auf ihre monatliche Gerätefinanzierung.

Laut einer Umfrage des Telekommunikationsanbieters Congstar, die in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführt wurde, besitzen über zwei Drittel der Menschen in Deutschland mindestens ein ungenutztes Smartphone. Die im Juni 2025 unter 2.500 Befragten durchgeführte Erhebung zeigt, dass sich alte Geräte trotz weiterhin möglicher Nutzung in vielen Haushalten ansammeln.

Der Anteil der Befragten mit bis zu vier ungenutzten Geräten liegt bei rund 60 Prozent, einige besitzen sogar mehr als sechs Altgeräte. Dies verweist auf ein strukturelles Problem im Konsumverhalten sowie auf ungenutztes Potenzial zur Wiederverwertung elektronischer Geräte.

Rückgabeoption nach 36 Monaten – Ersparnis statt Altgeräte

Das Angebot ergänzt bisherige Programme wie „Dein Preis bleibt dein Preis“, „GB+“ und „Refresh“.

Anhand des Beispielmodells Samsung Galaxy S25 Ultra verdeutlicht Congstar den finanziellen Vorteil: Bei Rückgabe können Kunden über die Laufzeit bis zu 612 Euro im Vergleich zum regulären Kaufpreis sparen, wenn sämtliche Rabatte berücksichtigt werden. Voraussetzung ist die fristgerechte Rückgabe des Geräts am Ende der Vertragslaufzeit.

Die Rückgabe erfolgt per Retourenlabel und ist laut Congstar unkompliziert. Sollte der Kunde das Gerät dennoch behalten wollen, ist dies durch Zahlung einer Abschlussrate in Höhe des gewährten Rückgabevorteils möglich. Damit will congstar sowohl Flexibilität als auch finanzielle Planungssicherheit gewährleisten.

Ich persönlich bin kein Freund solcher Modelle: Ich hab lieber klare Preise für Geräte und klare Preise für Tarife – ohne irgendwas kreuz und quer verrechnen zu müssen. Aber das mag jeder anders sehen.

