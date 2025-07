Vodafone CallYa: Prepaid-Angebot mit 20 Euro Cashback

Ab sofort bietet unser Tarifvergleichspartner TARIFFUXX in Kooperation mit Vodafone eine Cashback-Aktion für die Prepaid-Tarifoption „CallYa Allnet Flat M“ an.

Kunden, die sich für diesen Tarif entscheiden, erhalten einmalig 20 Euro Cashback auf ihr Bankkonto ausgezahlt. Voraussetzungen dafür sind der Erwerb der SIM-Karte über die TARIFFUXX-Webseite und die anschließende Aktivierung des Tarifs bei Vodafone. Die Aktion endet am 15. Juli 2025 um 23:59 Uhr.

Der Prepaid-Tarif umfasst 30 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit bis zu 300 Mbit/s im Download und 100 Mbit/s im Upload. Er beinhaltet eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS innerhalb Deutschlands sowie 500 Freieinheiten für Gespräche und SMS in andere EU-Netze.

Weitere Bestandteile sind VoLTE, WiFi-Calling und ein dauerhafter Preis von 14,99 Euro pro 28 Tage. Die SIM-Karte ist kostenlos und wird als klassische 3-in-1-SIM versendet.

Ablauf der Cashback-Auszahlung

TARIFFUXX beschreibt den Prozess für den Erhalt des Cashbacks als unkompliziert: Der Kunde bestellt die SIM-Karte direkt bei TARIFFUXX. Die Bestellung wird an Vodafone weitergeleitet. Nach dem Versand und der Aktivierung des Tarifs bestätigt Vodafone die Aktivierung an TARIFFUXX. Daraufhin werden die 20 Euro Cashback auf das vom Kunden angegebene Konto überwiesen. Zusätzlich gibt es einen Bonus in Höhe von 10 Euro bei Mitnahme der alten Rufnummer.

Alle CallYa-Tarife beinhalten weiterhin einen 5G-Zugang und sind auf Wunsch mit einer eSIM erhältlich.

