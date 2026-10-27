Bundesregierung: Dienstwagenprivileg ist keine Subvention
Die Bundesregierung betrachtet das sogenannte Dienstwagenprivileg nicht als Subvention und sieht durch die 1-Prozent-Regelung keine Steuermindereinnahmen.
Das geht aus einer Antwort (PDF) auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Die Regierung argumentiert, dass die pauschale Besteuerung privat genutzter Dienstwagen allgemeinen steuerlichen Grundsätzen folge. Deshalb werde die Regelung auch nicht im Subventionsbericht aufgeführt. Gleiches gelte für die Entfernungspauschale.
Dienstwagenprivileg: Milliardenbeträge und 3,4 Millionen Fahrzeuge
Eine vom Umweltbundesamt beauftragte Studie kommt dagegen für 2024 auf Steuermindereinnahmen von 4,2 Milliarden Euro. Einschließlich der zusätzlichen Begünstigung von Elektroautos und Plug-in-Hybriden sind es sogar 4,92 Milliarden Euro. Die Bundesregierung widerspricht dieser Bewertung und bezeichnet die reguläre 1-Prozent-Regelung als sachgerechte Besteuerung.
Interessant sind auch die aktuellen Zahlen aus der Regierungsantwort:
- Rund 3,4 Millionen Dienstwagen werden 2026 pauschal besteuert.
- Darunter befinden sich etwa 600.000 reine Elektroautos und 420.000 Plug-in-Hybride.
- Für 2025 schätzt die Regierung den Bestand auf gut 3,3 Millionen Fahrzeuge.
- Alternative Modelle zur Dienstwagenbesteuerung wurden in dieser Legislaturperiode bislang nicht geprüft.
Subvention für Elektroautos ist unstrittig
Eine Ausnahme macht die Bundesregierung bei Elektroautos und Plug-in-Hybriden. Deren reduzierte steuerliche Bemessungsgrundlage, also die Halbierung beziehungsweise Viertelung, wird ausdrücklich als Subvention anerkannt und entsprechend ausgewiesen.
Bemerkenswert ist zudem die Datenlage. Die Regierung verfügt über keine gesonderten Steuerstatistiken zur Dienstwagennutzung. Auch eine Aufteilung der Vorteile nach Einkommensgruppen ist deshalb nicht möglich.
Der Bundesrechnungshof kritisiert den engen Subventionsbegriff bereits seit Längerem. Nach seiner Darstellung fehlen allein durch Dienstwagenregelung, Entfernungspauschale und Dieselprivileg rund 18 Milliarden Euro jährlich in der entsprechenden Berichterstattung.
Ich finde es schon beachtlich, dass die Bundesregierung bei Millionen Dienstwagen keinen steuerlichen Vorteil erkennen will, während andere Untersuchungen von Milliardenbeträgen ausgehen. Gerade bei solchen Summen wäre aus meiner Sicht mehr Transparenz angebracht, statt sich vor allem über die Definition einer Subvention zu streiten.
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Fairerweise muss man sagen: Ob bei einer Abschaffung am Ende mehr Steuereinnahmen übrig bleiben, steht in den Sternen. Ich tippe eher auf Nein.
Heute versteuert der Mitarbeiter jeden Monat 1 % des Bruttolistenpreises. Der Arbeitgeber zahlt für den Wagen aber in der Regel weniger als diese 1 %, weil er bessere Leasingkonditionen bekommt. Damit nach einer Abschaffung mehr Steuern reinkommen, müsste der Arbeitgeber dem Mitarbeiter stattdessen 1 % des BLP plus X im Monat als Lohn obendrauf zahlen, also mehr, als ihn der Dienstwagen heute kostet.
Deshalb gehe ich stark davon aus, dass die allermeisten Arbeitgeber den Dienstwagen dann einfach ersatzlos streichen. Ergo hätte der Staat sogar weniger Steuereinnahmen.
Mal ganz ehrlich, wundert diese Erkenntnis irgendjemanden? Also mich nicht. 😂
Als ob die amtierende Regierung sich ins Bein pinkeln lassen würde und die Zuwendungen der Autoindustrie entgehen lässt, bzw. die steuerliche Last gerechter verteilt. ^^
lol
hä ist doch klar. Wasser ist auch nicht nass.