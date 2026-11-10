Bundesregierung will Elektroauto-Prämie 2027 aufstocken

Die Bundesregierung will die E-Auto-Förderung 2027 wegen der hohen Nachfrage um 917 Millionen Euro aufstocken.

Damit sollen im kommenden Jahr insgesamt 1,72 Milliarden Euro für die Kaufprämie zur Verfügung stehen. Im ursprünglichen Haushaltsentwurf waren lediglich 803 Millionen Euro vorgesehen. Der Ansatz würde sich damit mehr als verdoppeln.

Die geplante Erhöhung geht aus einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums für die abschließenden Haushaltsberatungen hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Die Bundesregierung begründet den Schritt damit, dass die Nachfrage deutlich höher ausfällt als ursprünglich kalkuliert.

E-Auto-Prämie: Mehr Geld für 2027, aber kein größeres Gesamtbudget

Die zusätzlichen Mittel sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert werden. Das Gesamtvolumen des Förderprogramms bleibt allerdings unverändert. Es handelt sich somit um eine Verschiebung der vorgesehenen Mittel zugunsten des Jahres 2027 und nicht um eine grundsätzliche Ausweitung des Programms.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages soll sich ab Donnerstag mit den Änderungen am Bundeshaushalt 2027 beschäftigen. Die Aufstockung ist damit noch nicht endgültig beschlossen.

Die wichtigsten Eckpunkte der bestehenden E-Auto-Förderung:

Bis zu 6.000 Euro staatlicher Zuschuss abhängig von Einkommen, Familiengröße und Fahrzeugtyp.

Förderfähig sind Kauf und Leasing neuer Elektroautos sowie bestimmter Plug-in-Hybride und Elektroautos mit Reichweitenverlängerer.

Die Förderung gilt für Privatfahrzeuge mit einer Zulassung seit dem 1. Januar 2026. Firmenwagen sind ausgeschlossen.

Die sozial gestaffelte Kaufprämie richtet sich insbesondere an Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen. Seit dem Start der Antragstellung im Mai wurde die Förderung nach Regierungsangaben bis Anfang Oktober bereits an 100.000 Antragsteller ausgezahlt.

Für Kaufinteressenten ist die geplante Aufstockung zunächst ein positives Signal. Gleichzeitig zeigt die unveränderte Gesamtsumme, dass die höhere Nachfrage auch die längerfristige Finanzplanung unter Druck setzen könnte. Mehr Geld im kommenden Jahr bedeutet schließlich nicht automatisch mehr Fördermittel über die gesamte Laufzeit.

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