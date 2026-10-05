100.000 Anträge bewilligt: So läuft die Elektroauto-Förderung

Die E-Auto-Förderung hat die Marke von 100.000 bewilligten Anträgen erreicht und soll weiterhin für neue Anträge offenstehen.

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums waren zum 2. Oktober bereits 100.000 Anträge für die Förderung zuvor gekaufter Elektroautos bewilligt. Rund neun von zehn geförderten Fahrzeugen sind reine Batterieautos. Mitte Juni waren es noch 50.000.

Mehr als 70 Prozent der geförderten Haushalte verfügen laut Ministerium über ein kleines oder mittleres Einkommen. Familien sollen besonders häufig von der Förderung profitieren.

E-Auto-Förderung: Bis zu 6.000 Euro Zuschuss

Die wichtigsten Voraussetzungen und Zahlen im Überblick:

Förderfähig sind Fahrzeuge mit Zulassung seit dem 1. Januar.

Der Zuschuss richtet sich nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße.

Der staatliche Zuschuss beträgt maximal 6.000 Euro.

Die vorgesehenen Mittel sollen für bis zu 800.000 Fahrzeuge reichen.

Das Bundesumweltministerium verbindet das Programm mit dem Ziel, Elektromobilität bezahlbarer zu machen und zugleich die Transformation der deutschen und europäischen Autoindustrie zu unterstützen. Die genannten 100.000 Bewilligungen entsprechen rechnerisch bereits einem Achtel der bis zu 800.000 vorgesehenen Förderfälle.

Habt ihr euch bereits ein Elektroauto fördern lassen? Und falls ja, lief alles glatt?

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