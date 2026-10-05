100.000 Anträge bewilligt: So läuft die Elektroauto-Förderung
Die E-Auto-Förderung hat die Marke von 100.000 bewilligten Anträgen erreicht und soll weiterhin für neue Anträge offenstehen.
Nach Angaben des Bundesumweltministeriums waren zum 2. Oktober bereits 100.000 Anträge für die Förderung zuvor gekaufter Elektroautos bewilligt. Rund neun von zehn geförderten Fahrzeugen sind reine Batterieautos. Mitte Juni waren es noch 50.000.
Mehr als 70 Prozent der geförderten Haushalte verfügen laut Ministerium über ein kleines oder mittleres Einkommen. Familien sollen besonders häufig von der Förderung profitieren.
E-Auto-Förderung: Bis zu 6.000 Euro Zuschuss
Die wichtigsten Voraussetzungen und Zahlen im Überblick:
- Förderfähig sind Fahrzeuge mit Zulassung seit dem 1. Januar.
- Der Zuschuss richtet sich nach Fahrzeug, Einkommen und Familiengröße.
- Der staatliche Zuschuss beträgt maximal 6.000 Euro.
- Die vorgesehenen Mittel sollen für bis zu 800.000 Fahrzeuge reichen.
Das Bundesumweltministerium verbindet das Programm mit dem Ziel, Elektromobilität bezahlbarer zu machen und zugleich die Transformation der deutschen und europäischen Autoindustrie zu unterstützen. Die genannten 100.000 Bewilligungen entsprechen rechnerisch bereits einem Achtel der bis zu 800.000 vorgesehenen Förderfälle.
Habt ihr euch bereits ein Elektroauto fördern lassen? Und falls ja, lief alles glatt?
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Betrug über Betrug von Halter vs Antragsteller Problem oder Ehefatten mit plötzlich getrennten Wohnsitz oder getrennter Steuerveranlagung.
So ein Quatsch, solche Einzelfälle mag es geben, die sind aber nicht die Regel
Das ist überhaupt keine Seltenheit.
Wie können sich denn Geringverdiener neue E Autos für 30k Euro aufwärts leisten?
Es wird massiv beteogen indem Oma oder der Opa mit Rente und ohne Führerschein dann das Fahrzeug kauft und die Förderung beantragt und als Halter wird dann der Sohn oder die Tockter mit Einkommen über der Fördergrenze.
Das Problem der letzten Förderung hat man nämlich immer noch nicht im Griff. Jeder Beantragende müsste nur einmal die Förderung bekommen. Voraussetzung gültiger Führerschein, Steuerpflicht im Inland, und nur einmalige Förderung. Nicht wie bei der letzten Förderung wo manche 2 oder 3 mal die Förderung abgegriffen und Teslas mit Gewinn ins Ausland verkauft haben.
Wie kommst du auf Geringverdiener? Die meisten Menschen in diesem Land finanzieren ihre Autos, unabhängig vom Einkommen
Denke viele haben da recht simpel betrogen, ohne viel Aufwand halt die Mutter oder Oma angegeben und fertig.
Kenne da durchaus auch ein paar von.,,
Vielleicht meldet sich ja mal einer von denen, der sich hier einen Porsche von den „kleinen oder mittleren Einkommen“ hat subventionieren lassen…
Laut Statistik waren das immerhin nur sehr wenige Personen
Wenn man die dicken BMW, Audi und Mercedes dazu nimmt, werden es schon ein paar mehr.
Und jeder einzelne ist einer zu viel. Die Regierung fand eine Prüfung irgendwie zu schwierig, als wenn der Listenpreis nicht irgendwie eine Abgrenzung von „kleinen oder mittleren Einkommen“ hätte bieten können. Solche Prüfungen kann man auch viel besser bei armen Menschen machen. Bei denen ist es auch viel schlimmer als bei denn Vermögenden, wenn da einer mal einen Euro zu viel aus dem Staatssäckl bekommt. Leistungverweigerer sind statistisch auch nur wenige Personen, trotzdem werden die komplett durchleuchtet.
Sorry, Rant zu Ende. Aber diese Ungleichbehandlung in diesem Land k*tzt mich an und mich stört es ungemein, wenn auch nur ein Euro aus meiner Lohnsteuer bei einem Porschefahrer landet. Also direkt, indirekt fließt ja schon genug.
PS: Hattet ihr nicht sonst die Quelle verlinkt? Letztes Mal hatte ich mir die Mühe gemacht, die Zahlen für diese Autos rauszusuchen…
Na ja, was heißt zu viel, das ist deine Meinung okay aber es ist ja eine Elektroautoförderung mit sozialer Komponente und keine Soziale Förderung. Es war nie das Ziel, nur günstige Elektroautos zu fördern.
Die letzten Zahlen zur Verteilung stammen aus dem September, darüber hatten wir berichtet https://www.mobiflip.de/plus-95-prozent-elektroauto-foerderung-legt-kraeftig-zu/
Ich würde ja gern sagen, das ist Haarspalterei, aber mit dem Satz hast Du leider recht.