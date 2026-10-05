Mobilität
BYD Deutschland meldet Rekord bei Privatkunden
Der Autobauer BYD hat im September erstmals die Top 10 im deutschen Privatkundenmarkt erreicht.
Laut BYD Deutschland entfielen 65 Prozent der eigenen Neuzulassungen auf private Halter. Mehr als 3.900 Fahrzeuge gingen an Privatkunden. Der Anteil markiert einen neuen Höchstwert für die Marke in Deutschland.
BYD setzt auf Plug-in-Hybrid und Händlernetz
Das Unternehmen nennt den SEAL U DM-i und das wachsende Handelsnetz als Treiber. Der Plug-in-Hybrid führt laut BYD im bisherigen Jahresverlauf sein Segment in Deutschland an.
Die weiteren Eckdaten laut BYD:
- Über 1.800 Neuzulassungen des SEAL U DM-i im September
- Ausbau auf bis zu 300 Verkaufsstandorte bis Jahresende
- Mehr Anlaufstellen für Probefahrten, Beratung und Service
Ich sehe im hohen Privatkundenanteil ein positives Signal für BYD. Für Käufer dürfte vor allem ein dichteres Servicenetz zählen. Ob sich der Rekord verstetigt, müssen die kommenden Monate zeigen.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 8 Kommentare
Ein Kumpel von mir hat sich so eine BYD Kiste vor 8 Monaten bestellt und bis heute weiß er immer noch nicht , wann die kommt. In der Zwischenzeit haben sie nun schon ein neues Facelift präsentiert. Konnte er aber nicht mehr ändern. Da haste schon bevor die Kiste überhaupt da ist 5000 € Minus gemacht, weil alt. Niemals BYD
Bitte genau recherchieren. BYD hat einen Eigenzulassungsanteil von fast 75 Prozent. Die Fahrzeuge sind zugelassen aber nicht verkauft. Damit will man die deutsche Zulassungsstatistik bewusst manipulieren.
https://www.kfz-betrieb.vogel.de/byd-dominiert-bei-eigenzulassungen-im-september-a-2e1562ecc45955ee254d2cd9877e22ef/
Bitte genau recherchieren und vor allem lesen, deine Quelle und die Angaben sind ziemlich genau ein Jahr alt. Aktuell gibt es dafür keine Anhaltspunkte. Eigenzulassungen fallen zudem nicht unter Privatzulassungen.
Stimmt nennt sich anschließend genau 0 Kilometer Gebrauchtwagen wie in China oder Tageszulassungen.
BYD manipuliert selbst Geschäftszahlen. Also glaube was du willst. Ich kann die weitere Quellen liefern, das BYD einen extrem hohen Einzulassungsanteil hat.
Die Taktik hat früher schon. Stellantis mit Fiat und Opel gemacht. Da werden zum Quartalsende viele auf Händler, Eigen oder Flotten zugelassen um Statistik zu schönen wie attraktiv die unattraktiven Modelle sind.
Bisher hast du gar keine Quelle geliefert, außer einen ein Jahr alten Online Artikel. Mir würde schon eine belastbare Quelle reichen.
https://www.briefs.co/news/china-strengthens-ev-manufacturing-standards-with-surprise-i/
China glaubt seinen eigenen Herstellern und deren Angaben nicht und führt strenge Audits ein……
Glaub du der Byd Werbeagentur und ich journalistischen Berichten.
Was hat das mit den Zulassungszahlen in Deutschland zu tun?
Ob das Fahrzeug per Tageszulassung an den Kunden geht oder als Neufahrzeug ist am Ende unerheblich wichtig ist, dass es bei den Kunden landet.