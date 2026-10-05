BYD Deutschland meldet Rekord bei Privatkunden

Der Autobauer BYD hat im September erstmals die Top 10 im deutschen Privatkundenmarkt erreicht.

Laut BYD Deutschland entfielen 65 Prozent der eigenen Neuzulassungen auf private Halter. Mehr als 3.900 Fahrzeuge gingen an Privatkunden. Der Anteil markiert einen neuen Höchstwert für die Marke in Deutschland.

BYD setzt auf Plug-in-Hybrid und Händlernetz

Das Unternehmen nennt den SEAL U DM-i und das wachsende Handelsnetz als Treiber. Der Plug-in-Hybrid führt laut BYD im bisherigen Jahresverlauf sein Segment in Deutschland an.

Die weiteren Eckdaten laut BYD:

Über 1.800 Neuzulassungen des SEAL U DM-i im September

Ausbau auf bis zu 300 Verkaufsstandorte bis Jahresende

Mehr Anlaufstellen für Probefahrten, Beratung und Service

Ich sehe im hohen Privatkundenanteil ein positives Signal für BYD. Für Käufer dürfte vor allem ein dichteres Servicenetz zählen. Ob sich der Rekord verstetigt, müssen die kommenden Monate zeigen.

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