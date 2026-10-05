Kraftfahrt-Bundesamt: Elektroautos erreichen 34,5 Prozent

Die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland steigen im September 2026 um 9,0 Prozent auf 256.774 Fahrzeuge.

Der deutsche Neuwagenmarkt hat im September deutlich zugelegt. Besonders kräftig stiegen die privaten Zulassungen um 28,5 Prozent. Sie erreichten einen Marktanteil von 40,3 Prozent. Gewerbliche Zulassungen gingen dagegen um 1,2 Prozent zurück.

Bei den Antrieben setzt sich die Verschiebung fort. 88.599 reine Elektroautos kamen neu auf die Straße. Ihr Anteil lag bei 34,5 Prozent. Hybride erreichten mit 98.871 Fahrzeugen sogar 38,5 Prozent. Benziner verloren 29,2 Prozent, Diesel 20,1 Prozent.

Elektroautos und SUVs treiben den Automarkt

Einige Zahlen fallen besonders auf:

Tesla: +268,7 Prozent und 4,9 Prozent Marktanteil

BYD: +85,6 Prozent und 2,4 Prozent Marktanteil

Smart: +138,0 Prozent bei den deutschen Marken

SUVs: +28,5 Prozent und 39,6 Prozent Marktanteil

VW blieb trotz eines Rückgangs um 6,1 Prozent mit 16,5 Prozent stärkste deutsche Marke. Unter den Importmarken führte Skoda mit 7,7 Prozent. Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß der Neuzulassungen sank um 19,6 Prozent auf 82,7 g/km. Sämtliche Daten gibt es beim Kraftfahrt-Bundesamt.

Ich finde vor allem die Entwicklung bei den Antrieben bemerkenswert. Elektroautos und Hybride dominieren inzwischen klar die Neuzulassungen, während klassische Benziner und Diesel kräftig verlieren. Und die reinen Elektroautos sind inzwischen sogar den Hybriden knapp auf den Fersen. Der September zeigt damit ziemlich deutlich, wie schnell sich der deutsche Neuwagenmarkt derzeit verändert.

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