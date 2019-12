Chuwi Hi10 X: 2-in-1 mit Windows in neuer Version angekündigt

Kurz vor Jahresende hat der chinesische Hersteller Chuwi noch ein neues 2-in-1 der eigenen Hi10-Serie angekündigt. Das Chuwi Hi10 X soll mit seiner aktualisierten Hardware schon bald auf den Markt kommen.

Anfang 2020 wird Chuwi das neue Hi10 X ins Rennen schicken. Dabei handelt es sich um ein kompaktes 2-in-1 mit Windows 10, dessen FullHD-Display lediglich 10,1 Zoll in der Diagonalen misst. Anstelle eines Intel Atom x5-Z8350 kommt in der neuen Version ein Intel Celeron N4100 Quad-Core zusammen mit 6 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Intern stehen zudem 128 GB Speicherplatz zur Verfügung, wobei eine Erweiterung per microSD-Karte möglich sein soll.

Chuwi HiPen 3 optional erhältlich

Ausgeliefert wird das aus Metall gefertigte Chuwi Hi10 X zusammen mit einem passenden Tastatur-Cover. Separat wird man zudem einen Stylus namens Chuwi HiPen 3 erwerben können, mit dem die Eingabe mit 1.024 Druckstufen gelingt. In dieser Kombination soll sich mit dem 2-in-1 dann auch produktiv arbeiten lassen, wobei die Akkulaufzeit laut Herstellerangaben ca. 6 Stunden beträgt.

Abgerundet wird die Ausstattung des Chuwi Hi10 X von zwei Kameras mit 5 und 2 Megapixeln. An Anschlüssen sind 1x USB 3.0 Typ-C, 1x USB 2.0 Typ-C, 1x microHDMI, 1x Klinkenbuchse sowie ein USB 3.0-Port am Tablet-Dock an Bord.

Obwohl das Chuwi Hi10 X bereits offiziell angekündigt wurde, ist noch nicht bekannt, zu welchem Preis das 2-in-1 in den Handel starten soll. Orientiert man sich an den Vorgängern, kann aber von 200 bis 250 Euro ausgegangen werden.

