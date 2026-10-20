Firmware und Updates
CMF Speaker S und Speaker M erhalten das erste Firmware-Update
Letzte Woche hat Nothing die liebevoll gestaltete, aber doch recht ungewöhnliche „Milchbox“-Soundboxen CMF Speaker S und CMF Speaker M offiziell vorgestellt und auch direkt im Einzelhandel eingeführt. Kurz nach der Veröffentlichung haben beide Musikboxen nun auch das erste Firmware-Update erhalten.
Damit werden einige angekündigte Funktionen nachgereicht und der Stereo-Modus verbessert. Das Firmware-Update wird über die App Nothing X bereitgestellt, die Release Notes sehen wie folgt aus:
- Dual Connection: Added disconnect, reconnect, and delete options for paired devices. Stores up to 8 phones and supports deleting individual pairing records
- Party Mode (Auracast): Compatible with Nothing Headphone 1 Pro and other Nothing or CMF devices that support Auracast
- Stereo Mode: Improved stereo mode experience.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
20.10.26 · Smart Home
20.10.26 · Smart Home
20.10.26 · Firmware und Updates
20.10.26 · Firmware und Updates
16.10.26 · Firmware und Updates
20.10.26 · Mobilität
20.10.26 · Gaming
15.10.26 · Firmware und Updates
20.10.26 · Firmware und Updates
13.10.26 · Firmware und Updates