CMF Speaker S und Speaker M erhalten das erste Firmware-Update

Letzte Woche hat Nothing die liebevoll gestaltete, aber doch recht ungewöhnliche „Milchbox“-Soundboxen CMF Speaker S und CMF Speaker M offiziell vorgestellt und auch direkt im Einzelhandel eingeführt. Kurz nach der Veröffentlichung haben beide Musikboxen nun auch das erste Firmware-Update erhalten.

Damit werden einige angekündigte Funktionen nachgereicht und der Stereo-Modus verbessert. Das Firmware-Update wird über die App Nothing X bereitgestellt, die Release Notes sehen wie folgt aus:

Dual Connection: Added disconnect, reconnect, and delete options for paired devices. Stores up to 8 phones and supports deleting individual pairing records

Party Mode (Auracast): Compatible with Nothing Headphone 1 Pro and other Nothing or CMF devices that support Auracast

Stereo Mode: Improved stereo mode experience.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗