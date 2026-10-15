CMF Speaker S und M: Der Milchkarton als Design-Inspiration

Dass das Unternehmen Nothing und seine Budget-Untermarke CMF (steht für „Colour, Material, Finish“) einen Hang zum außergewöhnlichen Design haben, ist bereits bekannt.

Mit den neuen Musikboxen CMF Speaker S und CMF Speaker M beweisen sie das jetzt ein weiteres Mal. Die beiden Modelle in unterschiedlichen Größen sehen auf den ersten Blick nämlich stark aus wie ein Milchkarton – und das ist von Nothing auch so gewollt.

Got Milk (and music?)

Neben der technischen Ausstattung mit zwei Passivmembranen, einem separaten Tieftöner und Hochtöner sowie IP68-Zertifizierung verfügen beide Musikboxen auch über Software-Funktionen wie Stereo-Modus, Adaptive Tuning und Custom EQs.

Die Wiedergabe über USB-C, Fast Pair mit Unterstützung der Plattformen Nothing, Google und Windows, Bluetooth 6.0 sowie ein Nachtmodus, der die Gesamtleistung reduziert, tiefe Frequenzen dämpft und die maximale Lautstärke auf etwa 60 % des Standardmodus beschränkt, runden die Ausstattung ab.

Ein großer Aspekt wird auf das Design gelegt, das sich dank 3D-Designvorlagen individuell gestalten lässt. Die Frontseite sowie die Buttons sind austauschbar und können im eigenen Design gestaltet werden. In den nächsten Wochen wird es die eine oder andere Inspiration für Design-Begeisterte sicherlich geben. Die entsprechenden Daten stellt das Unternehmen kostenfrei zur Verfügung.

Der CMF Speaker S und CMF Speaker M sind ab sofort im Handel erhältlich. Der Speaker S kostet 59 Euro, das größere Modell Speaker M 99 Euro. Beide Modelle sind in den Farben Dark Grey, White, Turquoise und Orange erhältlich. Ich werde mir spätestens zu Weihnachten ebenfalls einen holen, das Design gefällt mir außerordentlich gut.

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