congstar Black Friday 2026: Jetzt starten die nächsten Tarifangebote
Der Mobilfunkanbieter congstar erweitert seine bereits angekündigte Black-Friday-Aktion ab sofort um neue Flex-Angebote.
Nachdem congstar bereits die Verdopplung des Datenvolumens bei den Allnet-Tarifen angekündigt hatte, stehen nun die konkreten Konditionen der nächsten Aktionsrunde fest. Im Mittelpunkt stehen 100 GB für 20 Euro monatlich sowie schnellere DSL- und Glasfaseranschlüsse.
Alle drei Angebote sind monatlich kündbar und können ab heute (18. November) über die congstar Black-Friday-Aktionsseite gebucht werden. Die Aktion endet am 7. Dezember 2026.
congstar Allnet Flat S Flex mit 100 GB für 20 Euro
Die Allnet Flat S Flex bietet für Neukunden künftig 100 statt 50 GB Datenvolumen. Der Monatspreis bleibt bei 20 Euro. Zusätzlich wächst das enthaltene Datenvolumen jedes Jahr um weitere 5 GB.
- 100 GB 5G im Telekom-Netz
- Bis zu 50 Mbit/s Download und 25 Mbit/s Upload
- Jährlich 5 GB zusätzlich ohne Aufpreis
- Telefon- und SMS-Flatrate
- VoLTE und WLAN-Telefonie
- Datenroaming in der Schweiz inklusive
- 20 Euro monatlich
- 0 statt 35 Euro Bereitstellungspreis
- Monatlich kündbar, 14 Tage Kündigungsfrist
Damit richtet sich die Allnet Flat S Flex vor allem an Nutzer, die viel Datenvolumen im Telekom-Netz möchten, aber keine längere Vertragsbindung eingehen wollen. Die maximale Geschwindigkeit von 50 Mbit/s sollte man dabei berücksichtigen.
Wie bereits berichtet, können auch Bestandskunden in die Allnet Flat M und Allnet Flat S mit verdoppeltem Datenvolumen wechseln.
congstar Zuhause: Doppelter Speed zum gleichen Preis
Bei den Internetanschlüssen verdoppelt congstar ebenfalls die Downloadgeschwindigkeit, ohne die monatliche Grundgebühr zu erhöhen. Zur Auswahl stehen zwei Flex-Tarife:
- congstar Zuhause 100 Flex: 100 statt 50 Mbit/s Download, bis zu 40 Mbit/s Upload für 35 Euro monatlich über DSL
- congstar Zuhause 600 Flex: 600 statt 300 Mbit/s Download, bis zu 300 Mbit/s Upload für 45 Euro monatlich über Glasfaser
- Unbegrenztes Datenvolumen
- Keine Festnetz-Telefonie enthalten
- Monatlich kündbar mit 14 Tagen Kündigungsfrist
- 0 statt 50 Euro Bereitstellungspreis
- Optionale Routermiete dauerhaft 0 statt 5 Euro monatlich
Gerade die dauerhaft kostenlose Routermiete ist ein interessanter Bestandteil der Aktion. Gegenüber den regulären 5 Euro monatlich entspricht das einer Ersparnis von 60 Euro pro Jahr. Hinzu kommen die einmalig entfallenden 50 Euro Bereitstellungskosten.
Die neuen congstar Zuhause-Angebote sind damit insbesondere für Nutzer interessant, die einen reinen Internetanschluss ohne Festnetztelefonie suchen und flexibel bleiben möchten.
Wichtig bleibt die Verfügbarkeit der jeweiligen DSL- oder Glasfasergeschwindigkeit am eigenen Anschluss. Die Aktionskonditionen gelten für Buchungen vom 18. November bis zum 7. Dezember 2026.
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