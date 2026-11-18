Der Mobilfunkanbieter congstar erweitert seine bereits angekündigte Black-Friday-Aktion ab sofort um neue Flex-Angebote.

Nachdem congstar bereits die Verdopplung des Datenvolumens bei den Allnet-Tarifen angekündigt hatte, stehen nun die konkreten Konditionen der nächsten Aktionsrunde fest. Im Mittelpunkt stehen 100 GB für 20 Euro monatlich sowie schnellere DSL- und Glasfaseranschlüsse.

Alle drei Angebote sind monatlich kündbar und können ab heute (18. November) über die congstar Black-Friday-Aktionsseite gebucht werden. Die Aktion endet am 7. Dezember 2026.

congstar Allnet Flat S Flex mit 100 GB für 20 Euro

Die Allnet Flat S Flex bietet für Neukunden künftig 100 statt 50 GB Datenvolumen. Der Monatspreis bleibt bei 20 Euro. Zusätzlich wächst das enthaltene Datenvolumen jedes Jahr um weitere 5 GB.

100 GB 5G im Telekom-Netz

Bis zu 50 Mbit/s Download und 25 Mbit/s Upload

Jährlich 5 GB zusätzlich ohne Aufpreis

Telefon- und SMS-Flatrate

VoLTE und WLAN-Telefonie

Datenroaming in der Schweiz inklusive

20 Euro monatlich

0 statt 35 Euro Bereitstellungspreis

Monatlich kündbar, 14 Tage Kündigungsfrist

Damit richtet sich die Allnet Flat S Flex vor allem an Nutzer, die viel Datenvolumen im Telekom-Netz möchten, aber keine längere Vertragsbindung eingehen wollen. Die maximale Geschwindigkeit von 50 Mbit/s sollte man dabei berücksichtigen.

Wie bereits berichtet, können auch Bestandskunden in die Allnet Flat M und Allnet Flat S mit verdoppeltem Datenvolumen wechseln.

congstar Zuhause: Doppelter Speed zum gleichen Preis

Bei den Internetanschlüssen verdoppelt congstar ebenfalls die Downloadgeschwindigkeit, ohne die monatliche Grundgebühr zu erhöhen. Zur Auswahl stehen zwei Flex-Tarife:

congstar Zuhause 100 Flex: 100 statt 50 Mbit/s Download, bis zu 40 Mbit/s Upload für 35 Euro monatlich über DSL

congstar Zuhause 600 Flex: 600 statt 300 Mbit/s Download, bis zu 300 Mbit/s Upload für 45 Euro monatlich über Glasfaser

Unbegrenztes Datenvolumen

Keine Festnetz-Telefonie enthalten

Monatlich kündbar mit 14 Tagen Kündigungsfrist

0 statt 50 Euro Bereitstellungspreis

Optionale Routermiete dauerhaft 0 statt 5 Euro monatlich

Gerade die dauerhaft kostenlose Routermiete ist ein interessanter Bestandteil der Aktion. Gegenüber den regulären 5 Euro monatlich entspricht das einer Ersparnis von 60 Euro pro Jahr. Hinzu kommen die einmalig entfallenden 50 Euro Bereitstellungskosten.

Die neuen congstar Zuhause-Angebote sind damit insbesondere für Nutzer interessant, die einen reinen Internetanschluss ohne Festnetztelefonie suchen und flexibel bleiben möchten.

Wichtig bleibt die Verfügbarkeit der jeweiligen DSL- oder Glasfasergeschwindigkeit am eigenen Anschluss. Die Aktionskonditionen gelten für Buchungen vom 18. November bis zum 7. Dezember 2026.

Zum Congstar Black Friday →

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