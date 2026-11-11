congstar Black Friday 2026: Doppeltes Datenvolumen für Allnet Flat M und S – auch für Bestandskunden

Der Mobilfunkanbieter congstar verdoppelt zum Black Friday das Datenvolumen mehrerer Tarife und reduziert die Kosten für Festnetzanschlüsse.

Ab dem 12. November 2026 gibt es die Allnet Flat M mit 250 statt 125 GB für monatlich 25 Euro. Gleichzeitig entfällt bis zum 7. Dezember der Bereitstellungspreis für sämtliche Postpaid-Tarife. Die neuen Aktionen folgen auf die Prepaid-Deals. Weitere Angebote folgen am 18. November.

congstar Black Friday: Alle Mobilfunk- und Zuhause-Angebote

Auch die Allnet Flat S bekommt mehr Datenvolumen. Neukunden erhalten ab dem 18. November 100 statt 50 GB für monatlich 20 Euro.

Gut zu wissen Congstar-Bestandskunden können ab dem 12. November 2026 sowohl in die Allnet Flat M als auch in die Allnet Flat S mit verdoppeltem Datenvolumen wechseln.

Die wichtigsten Angebote im Überblick:

Allnet Flat M: 250 GB für 25 Euro monatlich ab 12. November.

Allnet Flat S: 100 GB für 20 Euro monatlich, für Neukunden ab 18. November.

congstar Zuhause: 100 statt 50 Mbit/s für 35 Euro monatlich.

congstar Glasfaser: 600 statt 300 Mbit/s für 45 Euro monatlich.

Bei den Zuhause-Tarifen entfallen außerdem die einmaligen 50 Euro Bereitstellungspreis. Die Routermiete sinkt bei einer Buchung im Aktionszeitraum dauerhaft von 5 auf 0 Euro monatlich.

Smartphones im Rückgabedeal

congstar kombiniert die Allnet Flat M überdies mit Smartphones. Das Samsung Galaxy S26 Ultra kostet im Rückgabedeal mit 36 Monatsraten insgesamt 44 Euro monatlich bei 1 Euro Anzahlung. Das iPhone 17 ist in Kombination mit dem Tarif ab 40 Euro monatlich und ebenfalls 1 Euro Anzahlung erhältlich.

Bei diesen Angeboten ist zu beachten, dass es sich ausdrücklich um Rückgabedeals handelt. Die genannten Preise sind daher nicht mit einem regulären Smartphone-Kauf gleichzusetzen.

Alle Aktionen laufen bis zum 7. Dezember 2026.

Zum Congstar Black Friday →

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