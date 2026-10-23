congstar macht den Einstieg in seine Mobilfunktarife günstiger

Der Mobilfunkanbieter congstar streicht vom 23. Oktober bis zum 2. November 2026 die Bereitstellungskosten für mehrere Tarife.

Die Aktion umfasst sowohl die klassischen Allnet-Flat-Mobilfunktarife als auch die Homespot-&-Go-Angebote für mobiles Internet ohne Festnetzanschluss. Bei Verträgen mit 24 Monaten Mindestlaufzeit entfallen einmalig 15 Euro. Wer sich für einen monatlich kündbaren Flex-Tarif entscheidet, spart sogar 35 Euro.

Die Aktion gilt für Neukunden bei Buchung über congstar.de. An den regulären monatlichen Grundpreisen ändert sich nichts. Insgesamt sind sieben Tarife von der Aktion betroffen.

congstar Allnet Flat und Homespot & Go im Überblick

Bei den Allnet-Flat-Tarifen profitieren Neukunden weiterhin von einem erhöhten Datenvolumen. Je nach Tarif stehen zwischen 15 und 200 GB zur Verfügung.

Die aktuellen Allnet-Flat-Angebote:

Allnet Flat XS: 15 GB statt 5 GB für 15 Euro monatlich

15 GB statt 5 GB für 15 Euro monatlich Allnet Flat S: 50 GB statt 10 GB für 20 Euro monatlich

50 GB statt 10 GB für 20 Euro monatlich Allnet Flat M: 125 GB statt 15 GB für 25 Euro monatlich

125 GB statt 15 GB für 25 Euro monatlich Allnet Flat L: 200 GB statt 20 GB für 30 Euro monatlich

Alle vier Tarife unterstützen 5G im Telekom-Netz bei entsprechender Netzabdeckung und geeignetem Endgerät. Die maximale Geschwindigkeit beträgt 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Nach Verbrauch des Datenvolumens wird auf maximal 32 Kbit/s gedrosselt.

Bei XS und S erhöht sich das monatliche Datenvolumen durch das GB+ Versprechen alle zwölf Monate um 1 beziehungsweise 5 GB. Für die Tarife M und L gilt stattdessen das Upgrade-Versprechen, das allerdings nicht mit dem Young-Vorteil kombinierbar ist.

Zu den congstar Allnet-Flats →

Homespot & Go mit bis zu 400 GB Datenvolumen

Auch die Homespot-&-Go-Tarife sind Teil der Aktion. Sie ermöglichen einen Internetzugang über das Mobilfunknetz, ohne dass ein klassischer Festnetzanschluss erforderlich ist. Die Nutzung erfolgt über 5G oder LTE und setzt einen geeigneten Router voraus, der gegebenenfalls zusätzlich gekauft werden muss.

Die drei Homespot-&-Go-Tarife:

Homespot & Go S: 100 GB in Deutschland plus 45 GB im EU-Ausland für 22 Euro monatlich

100 GB in Deutschland plus 45 GB im EU-Ausland für 22 Euro monatlich Homespot & Go M: 200 GB in Deutschland plus 60 GB im EU-Ausland für 32 Euro monatlich

200 GB in Deutschland plus 60 GB im EU-Ausland für 32 Euro monatlich Homespot & Go L: 400 GB in Deutschland plus 80 GB im EU-Ausland für 42 Euro monatlich

Das zusätzliche Datenvolumen für das EU-Ausland kommt zum jeweiligen deutschen Kontingent hinzu. Laut congstar sind Geschwindigkeiten von maximal 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload vorgesehen. Nach Verbrauch des Datenvolumens sinkt die Geschwindigkeit auf maximal 384 Kbit/s. Klassische GSM-Sprachtelefonie ist bei diesen Tarifen ausgeschlossen.

Zu den Homespot-Tarifen →

Die zeitlich begrenzte Aktion dürfte vor allem für Kunden interessant sein, die einen monatlich kündbaren Tarif bevorzugen. Gerade bei den Flex-Varianten war der einmalige Bereitstellungspreis von 35 Euro bislang ein zusätzlicher Kostenfaktor. Dieser entfällt nun vollständig, während die laufenden Tarifkonditionen unverändert bleiben.

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