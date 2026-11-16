crash Black Week: 100 GB im Vodafone-Netz für 10,99 Euro

Der Mobilfunkanbieter crash bietet zur Black Week drei monatlich kündbare 5G-Tarife im Vodafone-Netz ab 10,99 Euro an.

Die neuen Black-Week-Angebote von crash umfassen 100, 150 oder 200 GB Datenvolumen. Alle drei Tarife bieten eine Telefon- und SMS-Flatrate, bis zu 100 Mbit/s im 5G-Netz und verzichten auf einen Anschlusspreis.

crash Black Week: Drei Vodafone-Tarife im Überblick

Die Tarife unterscheiden sich hauptsächlich beim Datenvolumen und beim monatlichen Grundpreis. Folgende Konditionen gelten:

Für alle drei Angebote gelten außerdem diese Leistungen:

Vodafone-Netz mit 5G und bis zu 100 Mbit/s

Telefon- und SMS-Flatrate

Monatlich kündbar

0 Euro Anschlusspreis

Flexibel wählbarer Vertragsbeginn

Monatlich kündbar, aber mit späterer Preiserhöhung

Besonders interessant ist die Kombination aus großem Datenvolumen und monatlicher Kündbarkeit. Eine langfristige Vertragsbindung ist damit nicht notwendig.

Allerdings steigen die Grundpreise ab dem 25. Monat. Wer den Tarif länger nutzen möchte, sollte diese Änderung berücksichtigen. Beim 100-GB-Angebot beträgt der Aufschlag beispielsweise 4 Euro monatlich.

Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos aus allen Netzen möglich. Eine Ausnahme gibt es bei bestehenden klarmobil-Tarifen im Vodafone-Netz. Von diesen ist die Mitnahme technisch ausgeschlossen.

Für wen lohnen sich die crash-Tarife?

Für datenintensive Nutzer sind die Konditionen durchaus attraktiv. Bereits der kleinste Tarif bietet 100 GB für 10,99 Euro. Wer mehr benötigt, bekommt mit dem 150-GB-Tarif für 2 Euro zusätzlich monatlich 50 GB mehr.

Der 200-GB-Tarif richtet sich dagegen eher an Nutzer mit besonders hohem Datenbedarf. Wer deutlich weniger verbraucht, dürfte die großen Datenpakete kaum ausreizen.

Die Aktion startet am 16. November 2026 um 16 Uhr. Ein Enddatum wurde nicht genannt. Positiv sind vor allem die fehlende Anschlussgebühr und die flexible Kündbarkeit. Die späteren Preissteigerungen sollte man trotzdem im Blick behalten.

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