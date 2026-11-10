Das „DC Universe“ ist vorerst gescheitert
Warner wollte mit James Gunn ein „DC Universe“ aufbauen, ganz nach dem großen und vor allem unglaublich lukrativen „Marvel Cinematic Universe“. Doch das ist im ersten Anlauf gescheitert, James Gunn und Peter Safran verlassen die DC Studios.
Ab dem 1. Dezember übernimmt Jeremy Latcham, der auch lange Zeit bei den Marvel Studios aktiv war, laut Comic Book News wurde das aktuelle Team gefeuert. Und das vor dem Auslaufen der Vertrags im Frühjahr 2027, denn Warner wollte die Kontrolle über Man of Tomorrow, den neuen Superman-Film, der abgedreht ist.
Die Post-Produktion soll unter einer neuen Leitung stattfinden, so die Quelle, hätte man die beiden Co-CEOs erst 2027 entlassen, dann hätten die den Film wohl noch beenden können, der im Sommer 2027 in die Kinos kommt. Das ist also kein gutes Ende, die Vision von James Gunn passte nicht zu der, die sich Warner vorstellte.
DC-Filme scheiterten im Kino
Der erste Film (Superman) kam noch ganz passabel an, aber er stand im Fokus bei der Berichterstattung und war dennoch kein gigantischer Erfolg, wie man es sich bei einem der wichtigsten Superhelden sicher erhofft hat. Die anderen zwei Filme (Supergirl und Clayface) waren Flops im Kino, sie waren nicht einmal profitabel.
Ich verstehe bis heute nicht, wieso Warner das mit DC nicht hinbekommt. Es gibt so viele erfolgreiche und beliebte DC-Inhalte und dann setzt man beim DC Universe auf so schlechte Filme. Mal schauen, ob Jeremy Latcham das noch retten kann.
Mein Ansatz wäre das Gegenteil von Marvel, düster, erwachsen, spannend. Ich würde es wie bei The Dark Knight und Penguin angehen und das DC Universe bei Inhalten als anspruchsvollere Alternative zum oft bunten Marvel-Stil aufbauen.
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Nun kommt durch die Fusion die MAGA Vorstellung zum Vorschein. Das wars mit DC.
Ich kann deinem letzten Absatz nur zu 100% zustimmen.
Der neue Superman war eine Katastrophe. Er wirkte nicht wie Superman sondern eher wie ein kleiner Junge der die ganze Zeit auf den Sack bekommt. Wenn man ihn dagegen mit dem Henry Cavill Superman vergleicht, war dieser massiv, stark, schnell. Er kam einen regelrecht wie eine Naturgewalten vor. Super girl fand ich sogar etwas besser..Was jedoch wirklich gut und erfolgreich war, war die Lantern Serie.
Ist halt langweilig wenn der Superheld alles und jeden ohne Bemühungen zu Kleinholz verarbeitet.
Hat er ja in Man of Steel nicht, da wirkte er aber wie ein Superheld. Im neuen Superman wirkte er wie ein Weichei. Es braucht halt starke Gegner und die gab es im Comic zu hauf. Er kam einfach nicht wie jemand der Flugzeuge tragen kann oder in Sachen Geschwindigkeit mit Dem Flash teilweise mithalten kann vor.
Surprise surprise…
Das ganze Projekt war DOA. Das Superheldenkino im Stile James Gunns ist tot. Zu bunt, zu kindisch, zu unterkomplex. Dazu einfach im DC-Universum eine zu kleine Auswahl an echten, bekannten und beliebten Helden. Ein Universum, was sich letztlich nur um Superman und Batman dreht, ist am Ende nicht mal eine Galaxie, sondern eher ein Sonnensystem.
Nicht nur das. Das DCU wurde von Anfang an mit Filmen torpediert, die nicht darin spielen. Supergirl hat sich anscheinend mit einer sehr untypischen und eher unsympathischen Interpretation ins Aus geschossen, wobei ich den nicht selbst gesehen habe. Und von Clayface hab ich nicht mal was mitbekommen.