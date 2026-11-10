Das „DC Universe“ ist vorerst gescheitert

Warner wollte mit James Gunn ein „DC Universe“ aufbauen, ganz nach dem großen und vor allem unglaublich lukrativen „Marvel Cinematic Universe“. Doch das ist im ersten Anlauf gescheitert, James Gunn und Peter Safran verlassen die DC Studios.

Ab dem 1. Dezember übernimmt Jeremy Latcham, der auch lange Zeit bei den Marvel Studios aktiv war, laut Comic Book News wurde das aktuelle Team gefeuert. Und das vor dem Auslaufen der Vertrags im Frühjahr 2027, denn Warner wollte die Kontrolle über Man of Tomorrow, den neuen Superman-Film, der abgedreht ist.

Die Post-Produktion soll unter einer neuen Leitung stattfinden, so die Quelle, hätte man die beiden Co-CEOs erst 2027 entlassen, dann hätten die den Film wohl noch beenden können, der im Sommer 2027 in die Kinos kommt. Das ist also kein gutes Ende, die Vision von James Gunn passte nicht zu der, die sich Warner vorstellte.

DC-Filme scheiterten im Kino

Der erste Film (Superman) kam noch ganz passabel an, aber er stand im Fokus bei der Berichterstattung und war dennoch kein gigantischer Erfolg, wie man es sich bei einem der wichtigsten Superhelden sicher erhofft hat. Die anderen zwei Filme (Supergirl und Clayface) waren Flops im Kino, sie waren nicht einmal profitabel.

Ich verstehe bis heute nicht, wieso Warner das mit DC nicht hinbekommt. Es gibt so viele erfolgreiche und beliebte DC-Inhalte und dann setzt man beim DC Universe auf so schlechte Filme. Mal schauen, ob Jeremy Latcham das noch retten kann.

Mein Ansatz wäre das Gegenteil von Marvel, düster, erwachsen, spannend. Ich würde es wie bei The Dark Knight und Penguin angehen und das DC Universe bei Inhalten als anspruchsvollere Alternative zum oft bunten Marvel-Stil aufbauen.

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