Gaming

GTA 6 erreicht Gold-Status: „Die Zahlen werden bald für sich sprechen“

Oliver Schwuchow
Von

Take-Two hat im Rahmen der Geschäftszahlen verraten, dass GTA 6 sogar einen negativen Einfluss auf die eigenen Spiele und andere Publisher im Konzern hat, so lag NBA2K27 beispielsweise hinter den Erwartungen bei den Verkaufszahlen.

GTA 6 übertrifft alle Erwartungen

Apropos, wie läuft es denn bei Rockstar und GTA 6? Konkret wird man leider immer noch nicht, aber die „Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI übertreffen (die) ursprünglichen Erwartungen bei weitem“. Die Erwartungen sind nicht bekannt.

Doch „die Zahlen werden schon bald für sich sprechen“, so Take-Two weiter, was vermuten lässt, dass man nächste Woche zum Release darüber spricht. Ich habe viele Analysen und Schätzungen gesehen, das ist bei GTA 6 aber nicht möglich, da der Fokus auf dem digitalen Verkauf liegt und man das schwer einschätzen kann.

GTA 6 erreicht den Gold-Status

GTA 6 spricht übrigens eine Zielgruppe von etwa 130 bis 140 Millionen Menschen an, denn die PS5 (Pro) dürfte die 100 Millionen geknackt haben und die Xbox Series X/S liegt zwischen 30 und 40 Millionen, Microsoft nennt hier jedoch keine Zahlen.

Achja, GTA 6 hat offiziell den Gold-Status erreicht und ist fertig. Seit 0 Uhr läuft in Deutschland der Preload und in etwas mehr als einer Woche geht es endlich los.

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