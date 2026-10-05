Das „Google-Smartphone“ ist jetzt 10 Jahre alt

Google hatte zwar schon vor der Pixel-Reihe immer wieder Ambitionen, um auch selbst Einfluss auf die Entwicklung von Android-Hardware zu nehmen, aber mehr als Partnerschaften und die Nexus-Reihe waren in den ersten Jahren nicht drin.

Dann entschied man sich einen alten Partner zu übernehmen, oder jedenfalls die Entwicklung der Smartphone-Sparte: HTC. Es entstand die Pixel-Reihe, die am 4. Oktober 2016 mit dem ersten Google Pixel und Google Pixel XL an den Start ging.

Die Reihe ist bis heute durchaus beliebt bei Kennern, schaffte aber (mit ein paar Ausnahmen wie Japan) nie den ganz großen Durchbruch. Vielleicht auch gewollt, immerhin hat Google auch schon viele Partner in anderen Bereichen vergrault, weil man selbst zu erfolgreich war oder Partner wie Samsung zu sehr bevorzugte.

Aber ich bin überrascht, dass Google bereits ein Jahrzehnt an diesem Geschäft festhält, obwohl es bis heute kein großes Business ist. Normalerweise hat man da selten einen langen Atem. Das eigene Smartphone ist allerdings deutlich wichtiger.

Während man die Bereiche rund um das Smartphone mal besser und schlechter behandelte, wie Tablets oder Smartwatches, so war Android bei Smartphones seit dem ersten Tag die Priorität. Und somit auch das Smartphone von Google selbst.

Beim restlichen Ökosystem zieht Google sehr schnell den Stecker, wie man gerade wieder bei Tablets gesehen hat. Bei Smartphones nicht. Finde ich aber gut, denn das kompakte Pro-Modell ist für mich auch meistens die erste Wahl bei Android.

Man sieht aber auch, wie festgefahren der Markt für Smartphones ist, Apple und Samsung können sich viel erlauben und ausruhen, Neulinge haben kaum noch eine Chance, auch nicht, wenn sie einer der erfolgreichsten Konzerne der Welt sind.

Ich hatte in den letzten Jahren schon oft den Fall, dass jemand doch sein „Galaxy“ und da einen Nachfolger wollte, auch wenn ein Pixel die bessere Wahl gewesen wäre. Aber andere folgten der Empfehlung und sind bis heute auch zufrieden damit.

Aus einem Modell in zwei Größen wurde mit der Zeit jedenfalls ein Ökosystem mit Uhren, Kopfhörern und mehr. Mal schauen, wie die nächsten 10 Jahre bei Google Pixel aussehen werden, aber eins steht fest: KI wird jetzt voll im Zentrum stehen.

PS: Für einige ist auch das HTC Dream alias Google G1 das „Google-Smartphone“, also das erste Smartphone mit Android. Das kam 2008 auf den Markt, HTC war damals der erste Partner von Google. Das erste Nexus-Modell, welches mit Google geplant wurde, kam übrigens 2010. Auch das wurde damals mit HTC umgesetzt.

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