Google trennt sich schon wieder von Tablets

Google hat sich diese Woche von sämtlichen Hinweisen zu eigenen Tablets der Pixel-Reihe im hauseigenen Store getrennt, das Pixel Tablet ist damit also wieder abgehakt. Letztes Jahr hat Google bestätigt, dass die Tablet-Entwicklung pausiert wurde. Eine zweite Generation, die einst geplant war, kommt also definitiv nicht.

Damit kassiert Google also mal wieder Tablets ein, obwohl man 2023 bei der Ankündigung noch von großen Plänen sprach. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Google von dieser Kategorie trennt und es würde mich nicht wundern, wenn man in ein paar Jahren wieder ein Comeback wagt – was man dann wieder einkassiert.

Ich weiß, dass der Fokus auf Foldables gerückt ist, ich halte es aber dennoch für einen Fehler, dass Google das Thema „Tablets“ bei Android so schlecht behandelt. Sie sind nicht unbedingt erfolgreich und das iPad von Apple dominiert den Markt, aber es gibt viele Nutzer (mich), denen ein Tablet bei einem Ökosystem wichtig ist.

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