Google trennt sich schon wieder von Tablets
Google hat sich diese Woche von sämtlichen Hinweisen zu eigenen Tablets der Pixel-Reihe im hauseigenen Store getrennt, das Pixel Tablet ist damit also wieder abgehakt. Letztes Jahr hat Google bestätigt, dass die Tablet-Entwicklung pausiert wurde. Eine zweite Generation, die einst geplant war, kommt also definitiv nicht.
Damit kassiert Google also mal wieder Tablets ein, obwohl man 2023 bei der Ankündigung noch von großen Plänen sprach. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Google von dieser Kategorie trennt und es würde mich nicht wundern, wenn man in ein paar Jahren wieder ein Comeback wagt – was man dann wieder einkassiert.
Ich weiß, dass der Fokus auf Foldables gerückt ist, ich halte es aber dennoch für einen Fehler, dass Google das Thema „Tablets“ bei Android so schlecht behandelt. Sie sind nicht unbedingt erfolgreich und das iPad von Apple dominiert den Markt, aber es gibt viele Nutzer (mich), denen ein Tablet bei einem Ökosystem wichtig ist.
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> Sie sind nicht unbedingt erfolgreich und das iPad von Apple dominiert den Markt, aber es gibt viele Nutzer (mich), denen ein Tablet bei einem Ökosystem wichtig ist.
„Nicht unbedingt erfolgreich” ist leider ein KO-Kriterium, vor allem für börsennotierte Unternehmen, und für Google sowieso umso mehr, für die selbst Zahlen, die für andere Unternehmen gut sind, teilweise als zu schlecht bewertet werden.
Ich kann es in diesem Fall nachvollziehen. Ich kenne genau einen einzigen Menschen mit einem Android-Tablet und das ist kein Pixel-Gerät. Die allermeisten haben gar keines, der Rest iPads. Ich bin natürlich nicht repräsentativ, aber zumindest ist es auch mein Eindruck, dass das nicht das beste Geschäft ist. Was natürlich schade für den Markt ist, weil niemand in einer besseren Position als Google wäre, um zu iPadOS zu konkurrieren, und wenn Google keine eigene Hardware herstellt, wird auch die Software nicht den gleichen Fokus bekommen.
Für mich persönlich ist es weniger relevant, da ich von Tablets als Produktkategorie grundsätzlich noch nie viel gehalten habe.
Wir haben zwei Android Tablets (OnePlus Pad 1&2) und zwei iPads (Gen 11) im Haushalt und beiden iPads tatsächlich nur berufsbedingt bzw. für den Schulunterricht meines Sohnes. Mir gefällt das OnePlus Pad 2 viel besser. Letztlich wäre es aber natürlich super, wenn Google da am Ball bliebe.
Positiv sind aber natürlich die Foldables und Android für Notebooks, da diese eine Weiterentwicklung Androids für große Displays beschleunigen.