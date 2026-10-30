Deutsche Post und DHL: Alle Versandfristen für Weihnachten 2026

Die Deutsche Post empfiehlt, Briefe und Pakete innerhalb Deutschlands spätestens am 21. Dezember 2026 für Weihnachten aufzugeben.

Für Einschreiben und nationale DHL-Express-Sendungen gilt der 22. Dezember als letzter empfohlener Einlieferungstermin. Bei internationalen Sendungen müssen Kunden teilweise deutlich früher aktiv werden.

Weihnachten 2026: alle Versandfristen im Überblick

Für den Versand innerhalb Deutschlands gelten folgende Termine:

Standardpakete: 21. Dezember

Briefe und Postkarten: 21. Dezember

Einschreiben: 22. Dezember

DHL Express: 22. Dezember

Bei internationalen Sendungen gelten andere Fristen:

Briefe innerhalb Europas: 9. Dezember, außerhalb Europas: 25. November

Standardpakete in Nachbarländer: 17. Dezember

Standardpakete ins übrige Europa: 14. Dezember

Standardpakete außerhalb Europas: 26. November

DHL Express nach Europa: 22. Dezember, außerhalb Europas: 18. Dezember

Die Termine sind Empfehlungen für eine rechtzeitige Zustellung und keine verbindlichen Liefergarantien. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte deshalb etwas Zeit einplanen.

DHL erweitert Paketstationen und Zustellkapazitäten

Parallel baut DHL sein Automatennetz aus. Derzeit stehen deutschlandweit rund 19.500 Packstationen, Poststationen und DeinFach-Automaten bereit. Bis Jahresende sollen über 500 weitere hinzukommen.

Zusätzlich umfasst das Servicenetz rund 43.000 Anlaufstellen, darunter 22.400 Filialen und DHL-Paketshops. Seit Oktober ergänzen etwa 2.000 myflexbox-Stationen das Netz, die ab Anfang 2027 auch DHL-Sendungen unterstützen sollen.

Für das Weihnachtsgeschäft plant der Konzern außerdem über 10.000 Aushilfskräfte, rund 9.500 zusätzliche Zustelltouren und etwa 11.000 weitere Fahrzeuge. Auch die Sortierkapazitäten werden erhöht.

Gerade bei Geschenken aus dem Ausland lohnt sich ein früher Blick auf die Fristen. Die Unterschiede zum nationalen Versand sind erheblich, und ein paar Tage zusätzlicher Puffer können kurz vor Weihnachten unnötigen Stress vermeiden.

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