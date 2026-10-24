Unterhaltung

Deutsche Telekom integriert DFB.TV in MagentaTV und MagentaSport

René Hesse
Von
MagentaTV (KI)

Die Deutsche Telekom hat in dieser Woche den Fußballsender DFB.TV ohne zusätzliche Kosten in ihr MagentaSport-Angebot integriert.

Der offizielle Sender des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist somit auch über MagentaTV auf Kanalplatz 322 verfügbar. Voraussetzung dafür ist entweder ein MagentaSport-Abonnement oder eines der Pay-TV-Pakete Big TV beziehungsweise Family. Für alle MagentaTV-Kunden ist der Sender somit nicht automatisch freigeschaltet.

DFB.TV bei MagentaTV: Programm und Empfang

DFB.TV sendet seit Mai 2026 rund um die Uhr und deckt verschiedene Bereiche des deutschen Fußballs ab. Neben den Nationalmannschaften stehen insbesondere der Frauen-, Nachwuchs- und Amateurfußball im Mittelpunkt.

Zum Programm gehören unter anderem:

  • Spiele der 2. Frauen-Bundesliga und des DFB-Pokals der Frauen
  • Ausgewählte Begegnungen aus vier der fünf Regionalligen sowie Amateurligen
  • Finaltag der Amateure, Futsal, Beachsoccer und DFB-ePokal
  • Live-Übertragungen ausgewählter U-Länderspiele
  • Dokumentationen, Interviews, Pressekonferenzen und historische Spiele

Anfang November soll beispielsweise die Konferenz zum DFB-Pokal der Frauen übertragen werden. Ergänzend gibt es Formate wie „DFB-Kompakt“, „DFB-Magazin“ und „Inside – Das Nationalmannschafts-Magazin“.

Auch Watchpartys zu Spielen der Männer-Nationalmannschaft gehören zum Angebot. Diese begleiten die Begegnungen mit Analysen, Live-Daten und Gästen, ersetzen allerdings nicht die eigentliche Spielübertragung.

Zusammenarbeit auch bei kommenden Fußballturnieren

Die Kooperation umfasst außerdem Inhalte rund um kommende internationale Turniere. DFB.TV darf beispielsweise Material der Telekom zur Frauen-WM 2027 für eigene Formate verwenden.

MagentaTV verfügt darüber hinaus über Übertragungsrechte an der Frauen-WM 2027, der U20-WM 2027, der EURO 2028 und der WM 2030.

Für bestehende MagentaSport-Abonnenten ist die Integration vor allem eine zusätzliche Anlaufstelle für Fußball abseits der großen Wettbewerbe. Gerade die stärkere Präsenz von Nachwuchs- und Amateurspielen macht das Angebot interessant, denn diese Begegnungen sind im klassischen Sportfernsehen häufig unterrepräsentiert.

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