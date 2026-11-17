Die Telekom Deutschland stellt ihre Geschäftskunden bis Ende 2026 schrittweise auf elektronische Rechnungen um.

Unternehmen können dabei zwischen den beiden standardisierten Formaten ZUGFeRD und XRechnung wählen. Damit will die Telekom die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die automatisierte Verarbeitung von Rechnungen erleichtern.

Die Umstellung ist nach Unternehmensangaben bereits weit fortgeschritten. Betroffene Geschäftskunden wurden per Brief oder E-Mail informiert und können unter anderem ihre bevorzugte E-Mail-Adresse für den Rechnungsversand angeben.

Telekom bietet ZUGFeRD und XRechnung zur Auswahl

Die beiden Formate unterscheiden sich vor allem darin, wie Rechnungsdaten bereitgestellt werden. ZUGFeRD kombiniert eine lesbare PDF-Datei mit eingebetteten, maschinenlesbaren Daten. XRechnung setzt dagegen auf einen strukturierten XML-Datensatz, der für die automatisierte Verarbeitung vorgesehen ist.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Geschäftskunden können zwischen ZUGFeRD und XRechnung wählen.

Das gewünschte Rechnungsformat lässt sich künftig selbstständig ändern.

Rechnungsrelevante Informationen können über neue Self-Services verwaltet werden.

Maschinenlesbare Daten erleichtern die Übernahme in Buchhaltungs- und Verwaltungssysteme.

Die Telekom baut dafür ihre digitalen Verwaltungsfunktionen aus. Unternehmen sollen ihre Rechnungsdaten künftig eigenständig pflegen können, ohne dafür jedes Mal den Kundenservice kontaktieren zu müssen.

Ziel ist es laut Telekom, manuelle Arbeitsschritte zu reduzieren und papierbasierte Abläufe weiter zurückzufahren. Beide angebotenen Formate erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an elektronische Rechnungen.

Für Geschäftskunden dürfte vor allem die Wahlmöglichkeit praktisch sein. Wer Rechnungen weiterhin als lesbares PDF benötigt, kann ZUGFeRD nutzen. Unternehmen mit automatisierten Buchhaltungsprozessen können dagegen auf XRechnung setzen. So müssen sich nicht alle Betriebe auf dasselbe technische Format einstellen.

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