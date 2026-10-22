Mobilität

Deutschlandticket light: Verkehrsminister stoppen vorerst die Beratungen

René Hesse
Von
2 Kommentare
Re Bereit Zur Abfahrt
Bild: Deutsche Bahn AG / Dominic Dupont

Das geplante „Deutschlandticket“ light für Gelegenheitsfahrer wird vorerst nicht eingeführt. Die Verkehrsminister haben die Beratungen dazu gestrichen.

Auf der Verkehrsministerkonferenz in Hohenschwangau wurde ein entsprechender Antrag von Hamburg und Nordrhein-Westfalen mehrheitlich von der Tagesordnung genommen. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks (BR) begründeten die Teilnehmer die Entscheidung mit der kurzfristigen Einreichung des Antrags.

Deutschlandticket light sollte ohne monatliches Abo funktionieren

Das Konzept sah einen bundesweiten elektronischen Tarif vor, der besonders für Menschen interessant gewesen wäre, die Busse und Bahnen nur gelegentlich nutzen. Anders als beim regulären Deutschlandticket wäre keine feste monatliche Abogebühr angefallen.

So sollte das Deutschlandticket light funktionieren:

  • Keine monatliche Grundgebühr und kein verpflichtendes Abo
  • Ein- und Auschecken in Bussen und Bahnen über eine Smartphone-App
  • Automatische Abrechnung der einzelnen Fahrten am Monatsende
  • Monatliche Kostenobergrenze von 63 Euro, entsprechend dem aktuellen Deutschlandticket

Damit hätten Gelegenheitsfahrer nur ihre tatsächlichen Fahrten bezahlt, ohne das Kostenrisiko eines teureren Monats mit vielen Fahrten tragen zu müssen.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) hatte bereits im Vorfeld auf fehlende finanzielle Mittel verwiesen. Angesichts bestehender Finanzierungslücken im Regionalverkehr sei eine Ausweitung des Angebots derzeit nicht realistisch.

Auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen lehnte den Vorschlag ab. Unterstützung kam dagegen vom Fahrgastverband Pro Bahn und von Sozialverbänden.

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) bezeichnete die Entscheidung als verpasste Chance für Digitalisierung und einfachere Tarife. Er widersprach zudem der Darstellung, der Antrag sei zu spät eingereicht worden. Hamburg und Nordrhein-Westfalen wollen das Thema auf der nächsten Verkehrsministerkonferenz erneut behandeln lassen.

Für Gelegenheitsfahrer bleibt damit vorerst alles beim Alten. Gerade die Kombination aus nutzungsabhängiger Bezahlung und monatlicher Preisgrenze hätte den Nahverkehr für Menschen ohne Deutschlandticket-Abo deutlich unkomplizierter machen können. Schade.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Die Option wäre sicherlich viele viele schön, klingt jedoch so als ob es extrem schwierig in der Umsetzung wäre und kostentechnisch noch mehr als das Deutschlandticket subventioniert werden müsste. Damit wären sämtliche andere Tickets obsolet und jeder Fahrgastverband müsste sich das Geld irgendwie zurückholen. Was die Deutsche Bahn angeht sollte man erst einmal den Fokus auf Pünktlichkeit sichern. Bei Mittel und Langstreckenfahrten ist sie sogut wie nie zuverlässig.

    Antworten
  2. Dom 🌀
    sagt am

    Was soll man dazu noch sagen…

    Antworten

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