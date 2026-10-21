Gaming

Die nächste Xbox ist für „Ende 2028“ geplant

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Xbox Controller Header

Microsoft hat bereits Projekt „Helix“ als neue Generation der Xbox bestätigt, aber keine weiteren Details genannt. Laut Fortune sei die neue Xbox derzeit aber auch erst für „Ende 2028“ bei Microsoft vorgesehen, also nicht im kommenden Jahr.

Viele haben 2027 mit der neuen Xbox gerechnet, da man schon offen darüber sprach und die Nachfrage nach der aktuellen Xbox am Boden ist. Doch es wird wohl noch zwei Jahre, sofern die Konsole nicht verschoben wird, darauf warten.

Preis? Zwischen 1.200 Dollar und 1.800 Dollar soll Microsoft laut Quelle für die neue Xbox anpeilen, sie wird also deutlich teurer als die aktuelle Generation. Wobei eine Preisprognose mit Blick auf die Speicherkrise derzeit nicht wirklich sinnvoll ist.

Xbox Series X Controller Header
Gaming · 20. Oktober 2026

Xbox: Microsoft setzt jetzt voll auf Upscaling

Microsoft und AMD bringen demnächst FSR 4.1 auf die Xbox Series X und Xbox Series S, diverse Handhelds, wie die… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Mit unter 1500€ hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Wenn man vernünftige PC Hardware verbauen will, müssten es eigentlich eher 2000-2500€ sein.

    Antworten

Mehr entdecken
Apple iPhone Duo: Hier ist das erste Unboxing-Video
21.10.26 · Smartphones
Gemini: Google bringt persönliche KI in Autos mit Android
21.10.26 · Mobilität
Hat Sony heimlich ein neues PlayStation Studio gekauft?
20.10.26 · Gaming
Subaru trennt sich schon 2028 vom Verbrenner
21.10.26 · Mobilität
SPINE – Neue Gameplay-Einblicke in das Gun Fu-Cyberpunk-Game
20.10.26 · Gaming
Microsoft plant Xbox-Handheld für Ende 2027
21.10.26 · Gaming
Xbox: Microsoft setzt jetzt voll auf Upscaling
20.10.26 · Gaming
Cyberpunk 2077: Großes Update auf Version 2.5 angekündigt
20.10.26 · Gaming
Volkswagen bestätigt Rückruf wegen Batterieproblemen
16.10.26 · Mobilität · Update
GTA 6: Über ein Jahrzehnt in Entwicklung und eigentlich größer geplant
20.10.26 · Gaming
Du bist hier: Microsoft · Xbox
mobiFlip / News / Gaming / Die nächste Xbox ist für „Ende 2028“ geplant