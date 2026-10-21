Die nächste Xbox ist für „Ende 2028“ geplant

Microsoft hat bereits Projekt „Helix“ als neue Generation der Xbox bestätigt, aber keine weiteren Details genannt. Laut Fortune sei die neue Xbox derzeit aber auch erst für „Ende 2028“ bei Microsoft vorgesehen, also nicht im kommenden Jahr.

Viele haben 2027 mit der neuen Xbox gerechnet, da man schon offen darüber sprach und die Nachfrage nach der aktuellen Xbox am Boden ist. Doch es wird wohl noch zwei Jahre, sofern die Konsole nicht verschoben wird, darauf warten.

Preis? Zwischen 1.200 Dollar und 1.800 Dollar soll Microsoft laut Quelle für die neue Xbox anpeilen, sie wird also deutlich teurer als die aktuelle Generation. Wobei eine Preisprognose mit Blick auf die Speicherkrise derzeit nicht wirklich sinnvoll ist.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗