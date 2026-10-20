Gaming

Xbox: Microsoft setzt jetzt voll auf Upscaling

Oliver Schwuchow
Von
Xbox Series X Controller Header

Microsoft und AMD bringen demnächst FSR 4.1 auf die Xbox Series X und Xbox Series S, diverse Handhelds, wie die mit Xbox-Logo von Asus, sind auch dabei. Es ist eine intensivere Partnerschaft und geht über die aktuelle Xbox hinaus.

Die kommende Xbox-Generation (Projekt Helix) wird eine kommende Upscaling-Technologie (FSR Diamond) unterstützen. Details dazu wollte man jedoch noch nicht nennen. Der Zeitpunkt dieser Ankündigung ist sicher auch kein Zufall.

Sony setzt seit einer Weile auf Upscaling mit PSSR bei der PS5 Pro, was aber im Kern auf FSR aufbaut. Vor ein paar Tagen kündigte man QSSR für die normale PS5 an und jetzt folgt eben Microsoft, die Partnerschaft mit AMD ist nicht exklusiv.

Moderne KI-Upscaling-Technologien dürften ein wichtiges Thema bei Gaming und vor allem bei Konsolen in Zukunft sein, denn die Kosten steigen und so kann man mit Software mehr herausholen. Die Liste der Spiele mit FSR 4.1 ist sehr lang.


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