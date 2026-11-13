Die Premiummarke von Stellantis ist gescheitert

DS Automobile sollte einst eine große Premiummarke im Stellantis-Konzern werden und Marken wie Mercedes, BMW oder Audi gefährlich werden. Doch dieser Plan ist gescheitert und daher positioniert Stellantis die Marke neu, so die Automobilwoche.

DS ist jetzt gehobene Mittelklasse

DS soll in Zukunft nicht mehr als Premiummarke positioniert werden, stattdessen spricht man jetzt von „Upper Mainstream“, also der gehobenen Mittelklasse. Man will mehr wachsen und wird die Preise und Leasingraten bei DS spürbar senken.

Und auch die Präsenz wird ausgebaut, denn man will wieder das Netz von Citroën nutzen, die Händler können neue „DS-Corner“ aufbauen. Diese sollen günstig in der Umsetzung sein und sich wirtschaftlich rechnen, es sei „aus Kostensicht (…) ein No-Brainer“. Das wird 2027 umgesetzt, 2028 soll das beste Jahr für DS werden.

Deutschland ist ein wichtiger Markt

Deutschland steht dabei im Fokus und wird nach dem Heimatmarkt (Frankreich) der zweitgrößte Markt für DS Automobile in Zukunft. Da ist es also keine schlechte Idee, wenn man günstiger wird, denn die deutschen Premiummarken sind hier sehr stark und DS war mit Blick auf Technik und Qualität ehrlich gesagt nicht gut genug.

Eine kluge Entscheidung, ich habe DS schon mehrmals getestet und immer wieder betont, dass die Autos viel zu teuer sind, weil sie 0815-Stellantis-Technik haben. In der gehobenen Mittelklasse wird es auch nicht leicht, aber das ist viel realistischer.

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