Mercedes denkt darüber nach, welche Werke man sich langfristig leisten kann und stoppt vorerst alle Investitionen in Deutschland, wie man im Intranet mitgeteilt hat. Ein öffentliches Statement gibt es nicht, man hofft aber „eine Lösung zu finden“.

Mercedes: Deutschland ist zu teuer

Doch sollte Mercedes „keine Änderung der Kostenstruktur erreichen“, dann ist im Moment nicht ausgeschlossen, dass man sich von Werken bei uns trennt. Das wird einige Mitarbeiter geschockt haben und ist ehrlich gesagt ein hinterhältiger Schritt.

Hintergrund ist die Diskussion um mehr Arbeitsstunden bei Mercedes, die man seit Sommer führt. Das kam bei den Arbeitnehmern natürlich nicht gut an, im Gegenteil, der Aufsichtsrat brachte später sogar kürzere Arbeitsstunden als Lösung ins Spiel.

Mercedes ist in der Krise, die Nachfrage sinkt, die Rendite wird schlechter und die Umsatzerwartung für 2026 musste erneut gesenkt werden. Im Wettstreit mit den Marken aus China wird für einige Hersteller der deutsche Standort etwas zu teuer.

Mercedes: Zeit für einen neuen Chef

Kann ich verstehen, wundert mich auch nicht, wenn ich mit Menschen im Umkreis rede, die im Raum Stuttgart fast alle irgendwie in der Automobilbranche arbeiten. Da wird definitiv viel zu viel Geld bezahlt und es wurde zu viel Personal eingestellt.

Was mich bei dieser Diskussion aber stört, ist der Fokus auf Personal- und auch Standortkosten. Mercedes ist in der jetzigen Lage, weil das Management zu viele Fehlentscheidungen getroffen hat, was man auch gerade bei den Modellen sieht.

Bevor wir uns also darüber unterhalten, ob man sich von einem deutschen Werk trennt, was durchaus eine Option sein kann, wenn die Nachfrage schlechter wird, wäre langsam die Debatte angebracht, ob man sich von der Chefebene trennt.

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