Mobilität

Mercedes schockt Mitarbeiter: Deutsche Standorte in Gefahr

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Mercedes denkt darüber nach, welche Werke man sich langfristig leisten kann und stoppt vorerst alle Investitionen in Deutschland, wie man im Intranet mitgeteilt hat. Ein öffentliches Statement gibt es nicht, man hofft aber „eine Lösung zu finden“.

Mercedes: Deutschland ist zu teuer

Doch sollte Mercedes „keine Änderung der Kostenstruktur erreichen“, dann ist im Moment nicht ausgeschlossen, dass man sich von Werken bei uns trennt. Das wird einige Mitarbeiter geschockt haben und ist ehrlich gesagt ein hinterhältiger Schritt.

Hintergrund ist die Diskussion um mehr Arbeitsstunden bei Mercedes, die man seit Sommer führt. Das kam bei den Arbeitnehmern natürlich nicht gut an, im Gegenteil, der Aufsichtsrat brachte später sogar kürzere Arbeitsstunden als Lösung ins Spiel.

Mercedes ist in der Krise, die Nachfrage sinkt, die Rendite wird schlechter und die Umsatzerwartung für 2026 musste erneut gesenkt werden. Im Wettstreit mit den Marken aus China wird für einige Hersteller der deutsche Standort etwas zu teuer.

Mercedes: Zeit für einen neuen Chef

Kann ich verstehen, wundert mich auch nicht, wenn ich mit Menschen im Umkreis rede, die im Raum Stuttgart fast alle irgendwie in der Automobilbranche arbeiten. Da wird definitiv viel zu viel Geld bezahlt und es wurde zu viel Personal eingestellt.

Was mich bei dieser Diskussion aber stört, ist der Fokus auf Personal- und auch Standortkosten. Mercedes ist in der jetzigen Lage, weil das Management zu viele Fehlentscheidungen getroffen hat, was man auch gerade bei den Modellen sieht.

Bevor wir uns also darüber unterhalten, ob man sich von einem deutschen Werk trennt, was durchaus eine Option sein kann, wenn die Nachfrage schlechter wird, wäre langsam die Debatte angebracht, ob man sich von der Chefebene trennt.

Mobilität · 12. November 2026

Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland

Das Model S ist Geschichte, wie auch das Model X, auch der Cybertruck wurde jetzt einkassiert und ich gehe nicht … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Jon 💎
    sagt am

    Ein neuer Chef wäre definitiv angebracht. Ansonsten darf jeder einzelne Mitarbeiter auch mal auf 10% weniger Gehalt verzichten, es bekommt dort sowieso jeder viel zu viel Geld.

    Antworten
  2. Mick ☀️
    sagt am

    Alle deutschen Hersteller:
    Wir können uns die deutschen Löhne nicht mehr leisten.

    Aha,
    ich kann mir die deutschen Preise nicht mehr leisten!

    Ich bezweifle sehr stark, das die Preise für Neuwagen stark sinken, wenn die Belegschaft für 20% weniger arbeitet, oder die Eimer komplett in Osteuropa zusammengezimmert werden

    Antworten
  3. pankras 🌟
    sagt am

    Nicht nur bei Mercedes ein Problem.

    Egal was die Symptome sind, Fehlentscheidungen, Preisdruck aus China, hohe Energiepreise, Zollstreit usw…..

    Im Moment kommt alles zusammen.

    Jeder muss nun verstehen, dass es um den eigenen Arbeitsplatz geht. Und da hilft es nicht das Fieber eben mal mit Bonbons und Zuckerli zu senken.

    Antworten

Mehr entdecken
Volkswagen geht den „Entwicklungsprozess“ anders an
13.11.26 · Mobilität
Die Premiummarke von Stellantis ist gescheitert
13.11.26 · Mobilität
A Better Routeplanner 8.0 bringt neue Karten und intelligente Hinweise
13.11.26 · Mobilität
Samsung Galaxy S26 mit 50 GB: Dieses Bundle ist zurück – letzte Chance!
19.10.26 · Tarife · Update
Tesla zeigt neues Elektroauto in Deutschland
12.11.26 · Mobilität
Volkswagen Bank startet Zinsanpassung für das Tagesgeldkonto
13.11.26 · Fintech
Der letzte seiner Art? Disney zeigt Trailer für neuen Pixar-Film
13.11.26 · Unterhaltung
„Wir entwickeln einen Opel“: China-Technik ist nur die Basis
12.11.26 · Mobilität
90 Cent pro Order: Eine Genossenschaftsbank überrascht mit ihrem Depot
13.11.26 · Fintech
VW ID Tiguan: Volkswagen meldet wichtigen Meilenstein
12.11.26 · Mobilität
Du bist hier: Mercedes
mobiFlip / Mobilität / Mercedes schockt Mitarbeiter: Deutsche Standorte in Gefahr