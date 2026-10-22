Die Ringe der Macht: Der neue Trailer zeigt Mittelerde am Rande des Untergangs

Prime Video hat den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ veröffentlicht.

Die Fantasy-Serie kehrt am 11. November 2026 mit vier neuen Episoden zurück. Anders als bei einer wöchentlichen Veröffentlichung verteilt Amazon die insgesamt acht Folgen auf drei Termine. Am 18. November folgen zwei weitere Episoden, das Staffelfinale mit den letzten beiden Folgen erscheint am 25. November.

Die Ringe der Macht: Staffel 3 zeigt den Krieg gegen Sauron

Die Handlung setzt fünf Jahre nach dem Fall von Eregion ein. Saurons Armeen haben weite Teile Mittelerdes erobert. Zu den letzten verbliebenen Zufluchtsorten gehören Khazad-dûm sowie die Elbenreiche Lindon und Bruchtal, die durch ihre drei Ringe geschützt werden.

Während die Zwerge sich in ihre unterirdischen Hallen zurückziehen, wachsen die Spannungen unter den Elben. Auf Númenor droht ein Bürgerkrieg, und Gandalf versucht im östlichen Rhûn, die zunehmende Dunkelheit aufzuhalten.

Besonders im Mittelpunkt steht Saurons nächster Schritt. In seiner Festung Barad-dûr in Mordor arbeitet er daran, den Einen Ring zu erschaffen. Auch die Nazgûl sind im neuen Trailer zu sehen.

Die Veröffentlichungstermine im Überblick:

11. November 2026: Episoden 1 bis 4

18. November 2026: Episoden 5 und 6

25. November 2026: Episoden 7 und 8

Die Produktion verantworten weiterhin die Showrunner J. D. Payne und Patrick McKay. Produziert wird die Serie von Amazon MGM Studios.

Die Serie spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen aus „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Mit dem bevorstehenden Entstehen des Einen Rings nähert sich die Handlung einem zentralen Ereignis aus Tolkiens Geschichte. Gerade dieser Teil dürfte für Kenner der Vorlage besonders interessant werden.

Zur Serie bei Prime Video →

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