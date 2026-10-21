Netflix Neuheiten im November 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch

Wie gewohnt hat der Online-Videodienst Netflix seine Neuheiten für den kommenden Monat angekündigt. Wir geben euch einen Überblick über die Neuzugänge.

Das Video-on-Demand-Archiv von Netflix wird wie jeden Monat mit neuen Serien und Filmen gefüllt. Mit dabei sind nicht nur Eigenproduktionen, sondern auch einige Lizenztitel. Über die Neuzugänge des kommenden Monats informiert das Unternehmen regelmäßig. Diese Übersicht geben wir hier in Listenform an euch weiter.

Die nachfolgende Aufzählung enthält die Titel der Inhalte, das Startdatum, das Genre sowie eine Kurzbeschreibung. Diese Details hat Netflix zu den jeweiligen Inhalten veröffentlicht.

Das sind die November-Neuheiten 2026 bei Netflix

Netflix Serien

Black Doves: Staffel 2 – 05.11.2026 – Thriller

Helen gewöhnt sich an das Leben als Frau des Premierministers, während Sam ein tödliches Ultimatum erhält. Nach einem Angriff auf Reed suchen beide nach Antworten.

The Body – 11.11.2026 – Drama

In der Halloweennacht löst ein aus dem Ruder gelaufenes Aufnahmeritual bei einer Mädchen-Tanztruppe katholische Schuldgefühle, unheilige Begierden und geisterhafte Visionen aus.

Die Kaiserin: Staffel 3 – 12.11.2026 – Drama

Zwischen der Liebe, ihren eigenen Überzeugungen und den Pflichten einer Kaiserin sucht Elisabeth ihren ganz eigenen Weg.

The Altruists – 19.11.2026 – Drama

Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison, zwei hochintelligente, junge Menschen, wollten das globale Finanzsystem neu erfinden – bis ihnen vorgeworfen wurde, 8 Milliarden Dollar veruntreut zu haben.

Bass X Machina – 03.11.2026 – Sci-Fi

In einem Wilden Steampunk-Westen, in dem sich Gesetzlose, Maschinen und übernatürliche Mächte tummeln, wird ein Vater zum Richter und Henker, um seine Familie zu schützen.

Betäubt – 04.11.2026 – Drama

Nach einer gewagten, aber erfolglosen OP wechselt ein Arzt von einer renommierten Klinik an ein örtliches Krankenhaus und muss sein Leben wieder auf die richtige Spur bringen.

North of North: Staffel 2 – 05.11.2026 – Comedy

Frisch gestärkt und bereit fürs nächste Kapitel, nutzt Siaja Ice Coves enge Gemeinschaft, um ihr Leben voranzubringen und ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.

Palacio – Im Belagerungszustand – 06.11.2026 – Drama

Die Guerilla-Organisation M-19 besetzt 1985 Bogotás Justizpalast. Diese Serie beleuchtet den Militäreinsatz und die Forderung der Hinterbliebenen nach Gerechtigkeit.

Last One Standing: Staffel 4 – 10.11.2026 – TV Variety & Talk Shows

Von der Rom-Com bis zum Samurai-Epos treffen Comedians auf Schauspieler*innen in einem Drama, bei dem leidenschaftliche, spontane Geschichten über den Sieg entscheiden.

The Devil’s Plan: Staffel 3 – 10.11.2026 – Reality TV

Sechzehn kluge Köpfe aus allen Gesellschaftsschichten treten gegeneinander an. Es geht um Geld und Anerkennung – wer wird das Spiel gewinnen?

Alicias Recht – 11.11.2026 – Drama

Als ihr geordnetes Leben zerfällt, kehrt Alicia zurück zu ihrem Anwaltsberuf und erkennt, dass sie nicht nur ihre Karriere, sondern auch sich selbst neu definieren muss.

ChiaroScuro – 11.11.2026 – Drama

Nach einem Leichenfund in einem Museum in Rom setzt die Polizei bei dem mysteriösen Fall auf den Instinkt eines Kunstkenners. Spuren führen auch in dessen eigene Vergangenheit.

Bros: Staffel 2 – 12.11.2026 – Comedy

Die Freunde Pini und Nisso versuchen, ihre gescheiterten Karrieren und angeschlagenen Beziehungen wiederaufzubauen. Doch dann werden sie zum Ziel eines Mafiabosses.

Bir Başkadır – Acht Menschen in Istanbul: Staffel 2 – 12.11.2026 – Drama

Im Alltagstrubel Istanbuls gehen verschiedene Menschen aneinander vorbei. Ohne es zu ahnen, prägen sie einander, bis sich ihre Wege im Therapiezimmer kreuzen.

Miracles of the ER – 12.11.2026 – Drama

Ein genialer Arzt stellt einen durchschnittlichen Absolventen ein, der sich nicht nur im Kollegium beweisen, sondern auch lernen muss, mit dem Stress in der Notaufnahme umzugehen.

Love Is Blind, Habibi: Staffel 2 – 12.11.2026 – Reality TV

Das soziale Experiment kehrt mit dem Promipaar Wissam Breidy und Rym Saidi als Moderator*innen zurück. Arabische Singles verlieben und verloben sich blind.

Mord in Galicien – 13.11.2026 – Thriller

Als eine Frau angegriffen wird, vermutet ein hartnäckiger Sargento in diesem Drama nach wahren Begebenheiten, dass ihr Ehemann nicht so unschuldig ist, wie er scheint.

Stars and Vows – 13.11.2026 – Reality TV

Die Kamera begleitet Medienliebling Anele Mdoda und ihren adligen Verlobten Buzza James, wie sie sich auf ihre langersehnte Hochzeit vorbereiten.

Win the Mall – 18.11.2026 – Reality TV

In dieser hochglanzpolierten Reality-Wettshow werden die Teilnehmer in ein lebendes Einkaufszentrum versetzt, wo sie darum kämpfen, einander beim Einkaufen zu übertrumpfen, zu überlisten und länger durchzuhalten – und nur einer wird am Ende die Schlüssel zum ultimativen Preis in den Händen halten.

Das Bestiengesetz – 18.11.2026 – Drama

Als in Polen ein verurteilter Kindermörder freikommen soll, bricht erneut Panik und ein Konflikt zwischen der leitenden Ermittlerin des Falls und der Psychiaterin aus.

Os 12 Signos de Valentina – 18.11.2026 – Drama

Nach einer schlimmen Trennung beschließt Valentina, einen Mann jedes Sternzeichens zu daten. Das Universum hat allerdings ganz andere Pläne für sie.

Willkommen im El Bulli – 20.11.2026 – Drama

Die Anfänge und der Aufstieg vom Koch Ferran Adrià inspirierten diese Biopic-Serie, die davon handelt, wie Adrià das El Bulli zu einem der weltbesten Restaurants machte.

Die Notaufnahme – 26.11.2026 – Drama

In einer überlasteten Notaufnahme in Oslo muss sich ein engagiertes Team mit Problemen, politischem Druck und einem neuen Teammitglied auseinandersetzen.

Die Entführung von Toos van der Valk – 26.11.2026 – Drama

1982. Als die Matriarchin eines niederländischen Hotelimperiums entführt wird, versucht ihre Familie verzweifelt, sie zu befreien. Nach einer wahren Geschichte.

Fool Night – 26.11.2026 – Anime

In einer Zukunft ohne Sonne werden Menschen zu Pflanzen, um Sauerstoff zu produzieren. Ein junger Mann deckt nach seiner Umwandlung eine Verschwörung auf.

12 Weihnachts-Challenges mit Salish Matter – 28.11.2026 – Reality TV

Gordon – Demnächst verfügbar – Drama

Aníbal Gordon wandelt sich in dieser Dramaserie nach Marcelo Larraquys Buch in Argentiniens brutalen 1970ern vom Kleinkriminellen zum sadistischen Mörder.

Netflix Filme

Winstead – Ein Hund feiert Weihnachten – 04.11.2026 – Drama

Als Familie Goss von einem medizinischen Notfall erschüttert wird, unternimmt der entschlossene Hund Winstead alles, um seine Menschen vor Heiligabend wieder zusammenzubringen.

Possible Love – 06.11.2026 – Drama

Ein entlassener Arbeiter und seine Frau begegnen einer Dokumentarfilmerin und ihrem Mann und sehen sich mit ihren verborgenen Wünschen konfrontiert. Von Lee Chang-dong („Burning“).

Heartland – 13.11.2026 – Thriller

Misty Jones (Jessica Chastain), ein ehemaliger Country-Megastar, kehrt nach Nashville zurück, um das Verschwinden ihrer erfolgreichen Nichte zu untersuchen.

Nur bis Weihnachten – 12.11.2026 – Comedy

Eine ambitionierte Großstädterin sucht nach Abwechslung, tauscht an Weihnachten mit ihrer Stubenhocker-Schwester das Leben – und stolpert mitten in ein neues Chaos.

Guarding Stars – 18.11.2026 – Romance

Eine taffe Leibwächterin begleitet einen berühmten Schauspieler auf eine Ranch in Montana. Doch als sie sich zu Weihnachten als Paar ausgeben, kommen echte Gefühle auf.

The Mosquito Bowl – 25.11.2026 – Drama

Nach dem Angriff auf Pearl Harbor verpflichten sich vier College-Football-Stars bei den Marines, wo sie Brüderlichkeit und den Preis des Krieges erleben.

Overacting – 05.11.2026 – Comedy

Als Nuchs Vater, ein Ex-Polizist, nach einem Herzinfarkt aufwacht und glaubt, noch im Dienst zu sein, gründet Nuch mit ihren chaotischen Freund*innen eine Fake-Polizeieinheit.

One Year to Live, Buy a Man – 05.11.2026 – Drama

Da die sparsame 40-jährige Yui nur noch ein Jahr zu leben hat, „kauft“ sie sich den Nachtclub-Host Sena. Was als Vertrag beginnt, nimmt bald eine unerwartete Wendung.

Ein guter Anwalt – 09.11.2026 – Thriller

Als ein Anwalt nach einer Überdosis im Entzug landet, hat er eine Woche Zeit, um mithilfe einer Praktikantin seine Karriere zu retten und seinen Prozess vorzubereiten.

The Gospel of Christmas – 11.11.2026 – Drama

Ein geplagter Pastor zieht mit seiner Familie in ein New Yorker Problemviertel, um eine Kirche vor Weihnachten vor der Zwangsvollstreckung zu retten.

Allen – 12.11.2026 – Drama

Auch 20 Jahre später hat Petey seine Begegnung mit einem Alien immer noch nicht vergessen. Doch als sein alter Freund zurückkehrt, steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel.

Never Surrender – 12.11.2026 – Action

Als es eine brutale Gang auf sein abgelegenes Zuhause abgesehen hat, müssen ein Veteran mit Schuldgefühlen und seine entfremdeten Enkel zusammenhalten, um zu überleben.

Vicentina bittet um Entschuldigung – 20.11.2026 – Drama

Nachdem ihr Sohn einen Busunfall verursacht hat, sucht Vicentina die Familien der Opfer auf, um sich zu entschuldigen, während sie ihren eigenen Verlust betrauert.

Quasimodo, die Seele von Paris – 27.11.2026 – Drama

Paris, 1830. Als sich die Cholera in der Stadt ausbreitet, wird ein Buckliger für medizinische Experimente gejagt und gerät zwischen politische Unruhen und eine unmögliche Liebe.

Der Junge – 27.11.2026 – Drama

Im Baskenland in den 1980er stirbt der neunjährige Nuco bei einer Gasexplosion. Während seine Mutter die Trauer bewältigen will, verdrängt der Großvater die Wahrheit.

Netflix Dokumentationen

Avedon – 11.11.2026 – Documentary

Diese Doku beleuchtet anhand von Archivmaterial und neuen Interviews das Leben und die Arbeit des legendären Fotografen Richard Avedon.

Ninho: Der Preis des Ruhms – 04.11.2026 – Documentary

2025: Ninho ist Frankreichs berühmtester Rapper. Aber nach einem Jahrzehnt voller Hits und Opfer überlegt er in dieser Doku, aufzuhören.

Taken: Natalee Holloway – 04.11.2026 – Documentary

Natalee Holloway verschwand 2005 spurlos in Aruba. Die Doku handelt von der jahrzehntelangen Suche, bis ihre Mutter dem Tatverdächtigen gegenübersteht.

Ungeschützt: Mord in Galicien – 06.11.2026 – Documentary

2015 kämpfte Isabel Fuentes nach einem mutmaßlichen Raubüberfall um ihr Leben. Diese Dokumentation verfolgt, wie schnell eine ihr nahestehende Person verdächtigt wurde.

Primetime Preacher$ – Der Fernsehprediger – 20.11.2026 – Documentary

Insider*innen berichten, wie drei mächtige Fernsehprediger der 1980er Erlösung verkauften, bis Gier, Sex und ihre Egos sie zu Fall brachten.

Der Fall Karen Read – 23.11.2026 – Documentary

Als der Bostoner Polizist John O’Keefe vor einem Haus in Canton, Massachusetts, tot in einem Schneesturm aufgefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf seine Freundin Karen Read, die als eine der Ersten am Tatort eintraf.

Rob Lowe: The Outsider – 24.11.2026 – Documentary

In dieser aufschlussreichen Dokumentation, die zeigt, wie er zu einem der beständigsten Stars Hollywoods wurde, blickt Rob Lowe auf Jahrzehnte des Ruhms, der Rückschläge und des Neuanfangs zurück.

Netflix Comedy-Specials

Mike Tyson: Return of the Mike – 03.11.2026 – Standup

Box-Legende Mike Tyson packt aus wie nie zuvor und ballert in dieser urkomischen Ein-Mann-Show eine unzensierte Ladung hanebüchener Anekdoten und wilder Erinnerungen ab.

Janelle James: How Romantic – 10.11.2026 – Standup

In ihrem ersten einstündigen Stand-up-Special spricht Janelle James schonungslos über Body Count, Bankkonten und warum Frauen mit Männern kämpfen sollten.

Mike Ward: Modest – 17.11.2026 – Standup

Vom Dating nach einer Scheidung bis zum erfüllten Leben: Der französisch-kanadische Komiker Mike Ward liefert ein kompromisslos ehrliches Programm.

Netflix Live-Events

WWE Crown Jewel: 2026 – 07.11.2026 – Action

Die Superstars von Raw und SmackDown liefern sich einen internationalen Showdown mit legendären Matches und Championship-Kämpfen.

NFL Netflix Gameday: Packers vs. Rams – 25.11.2026 – Sports Non-Fiction

Die Vorweihnachtszeit beginnt mit dem allerersten NFL-Spiel am Abend vor Thanksgiving überhaupt, wenn die Packers live in Los Angeles gegen die Rams antreten.

WWE Survivor Series: 2026 – 28.11.2026 – Action

Beim WWE Fall Classic treffen die Superstars in Meisterschaftskämpfen, coolen Showdowns und dem legendären WarGames-Match aufeinander.

Netflix Kinder- und Familienfilme

Steps – Die Stiefschwestern – 20.11.2026 – Kids

In dieser charmant-wilden Actionkomödie stiehlt Cinderellas „böse” Stiefschwester Lilith der guten Fee den Zauberstab und stellt das Märchen, wie wir es kennen, gehörig auf den Kopf. Ein Animationsfilm von Amy Poehler.

Netflix Kinder- und Familienserien

Doozie’s Doghouse – 09.11.2026 – Kids

Komm mit uns ins Hundehaus! Hundefan Doozie ist in dieser magischen Kinderserie beim Spielen mit ihren Welpen-Freund*innen kreativ und fantasievoll.

Netflix Lizenztitel

Barbie in der Nussknacker – 01.11.2026 – Kids

In dieser legendären Neuinterpretation von „Der Nussknacker“ reist Barbie durch verzauberte Welten, um Ken vor dem Mäusekönig zu retten und ihre Magie zu entdecken.

Blood & Sinners – 03.11.2026 – Horror

Im Jahr 1932 kehren Zwillingsbrüder zurück in ihre Heimatstadt in Mississippi, um einen Club zu eröffnen. Doch ihre Party weckt auch das Interesse uralter böser Mächte.

A Great Awakening – 04.11.2026 – Drama

Der Sturm – 05.11.2026 – Drama

Obwohl ein gewaltiger Sturm naht, riskiert ein Fischer, der gerade eine Durststrecke durchmacht, für einen großen Fang alles und fährt mit seinem Kutter weiter hinaus als geplant.

Oskars Kleid – 12.11.2026 – Comedy

Gremlins – Kleine Monster – CH: 12.11.2026

DE, AT: 26.11.2026

Billys kuscheliges neues Haustier ist das perfekte Weihnachtsgeschenk. Wenn da nur die drei Grundregeln nicht wären … Werden diese gebrochen, ist die Monster-Hölle los.

Lassie: Ein neues Abenteuer – 13.11.2026 – Kids

Detektivhund Lassie nimmt mit ihren zweibeinigen Freund*innen die Spur auf, nachdem Terrier Pippa entführt wurde.

Sieben Minuten nach Mitternacht – 15.11.2026 – Drama

Ein Junge ist wegen der Krankheit seiner Mutter verzweifelt und begreift anhand der fanstastischen Geschichten eines mitfühlenden Baummonsters, wie komplex das Leben sein kann.

Das fliegende Klassenzimmer – 19.11.2026 – Comedy

Die Berlinerin Martina hofft auf ein Stipendium an einem Internat in den Alpen und gerät dabei in einen ewig währenden Streit zwischen Internatsschüler*innen und Einheimischen.

Spider-Man: Brand New Day – 28.11.2026 – Action

Final Destination 6: Bloodlines – 30.11.2026 – Horror

Nachdem eine Vorahnung ihrer Großmutter Leben rettet, die nicht gerettet werden sollten, erfährt eine Studentin, dass der Tod ihre Familie auf seiner Liste hat.

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