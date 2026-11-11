Unterhaltung

Disney+ Österreich startet Werbeabo für 6,99 Euro monatlich

René Hesse
Von

Disney+ führt am 11. November 2026 in Österreich ein werbefinanziertes Abo für regulär 6,99 Euro monatlich ein.

Damit stehen österreichischen Kunden künftig drei Tarifoptionen zur Verfügung. Das neue „Standard mit Werbung“ ergänzt die bisherigen Abos Standard und Premium. In Deutschland kennen wir diese Abos bereits. Zum Start gibt es außerdem eine zeitlich begrenzte Rabattaktion für alle drei Varianten.

Disney+ Österreich: Neue Abopreise und Rabattaktion

Vom 11. bis einschließlich 24. November 2026 können Verbraucher ohne aktives Disney+-Abonnement die Tarife für maximal drei Monate zu reduzierten Preisen buchen.

Die Preise im Überblick:

  • Standard mit Werbung: 4,99 Euro statt 6,99 Euro monatlich
  • Standard: 7,99 Euro statt 10,99 Euro monatlich
  • Premium: 10,99 Euro statt 15,99 Euro monatlich

Nach Ablauf der drei vergünstigten Monate gelten automatisch die regulären Monatspreise. Alle drei Abos sind monatlich zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums kündbar.

Das neue Werbeabo ermöglicht Streaming mit einer Auflösung von bis zu 1080p (Full HD), unterstützt 5.1-Audio und erlaubt zwei gleichzeitige Streams. Nutzer müssen dafür Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen.

Zum Programm gehören Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie Produktionen von Hulu, FX und ESPN. Auch Live-Sport ist Teil des Angebots.

Mit der zusätzlichen Tarifstufe schafft Disney+ in Österreich einen günstigeren Einstieg. Wer ohnehin ein Abonnement abschließen möchte, kann durch die Aktion zunächst sparen. Wichtig ist allerdings der reguläre Preis nach drei Monaten, denn auf Dauer fällt die Ersparnis durch das Startangebot weg.

Schnäppchen · 2. November 2026

Disney+ mit Rabatt: Alle drei Abos sechs Monate günstiger

Disney+ bietet seine drei Abonnements aktuell sechs Monate lang günstiger an. Der Rabatt beträgt je nach Tarif bis zu 25 … | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
EU-Kommission will In-App-Käufe und Influencer-Werbung regulieren
11.11.26 · Gesellschaft
Telekom erweitert Magenta Moments um den Magenta Mittwoch
11.11.26 · Telekom
Ticketschutzgesetz: Bundesregierung plant Preisdeckel für Ticket-Zweitmarkt
10.11.26 · Gesellschaft
Black Weeks: mobiFlip+ dauerhaft zum halben Preis
11.11.26 · Internes · Update
Das „DC Universe“ ist vorerst gescheitert
10.11.26 · Unterhaltung
Singles Day: 45 GB im Vodafone-Netz für nur 6,99 Euro mtl. – ohne Anschlusspreis
11.11.26 · Tarife
freenet Black Week: 200 GB im Telekom-Netz für 16,99 Euro mtl.
11.11.26 · Tarife
Das Ende von HBO Max und Paramount+
10.11.26 · Unterhaltung
Bank of Scotland passt Festgeld-Zinsen an: Bis zu 3,50 Prozent
11.11.26 · Fintech
Rockstar und PlayStation kündigen GTA-Festival zum Launch an
09.11.26 · Unterhaltung
Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Disney+ Österreich startet Werbeabo für 6,99 Euro monatlich