Disney+ Österreich startet Werbeabo für 6,99 Euro monatlich

Disney+ führt am 11. November 2026 in Österreich ein werbefinanziertes Abo für regulär 6,99 Euro monatlich ein.

Damit stehen österreichischen Kunden künftig drei Tarifoptionen zur Verfügung. Das neue „Standard mit Werbung“ ergänzt die bisherigen Abos Standard und Premium. In Deutschland kennen wir diese Abos bereits. Zum Start gibt es außerdem eine zeitlich begrenzte Rabattaktion für alle drei Varianten.

Disney+ Österreich: Neue Abopreise und Rabattaktion

Vom 11. bis einschließlich 24. November 2026 können Verbraucher ohne aktives Disney+-Abonnement die Tarife für maximal drei Monate zu reduzierten Preisen buchen.

Die Preise im Überblick:

Standard mit Werbung: 4,99 Euro statt 6,99 Euro monatlich

Standard: 7,99 Euro statt 10,99 Euro monatlich

Premium: 10,99 Euro statt 15,99 Euro monatlich

Nach Ablauf der drei vergünstigten Monate gelten automatisch die regulären Monatspreise. Alle drei Abos sind monatlich zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums kündbar.

Das neue Werbeabo ermöglicht Streaming mit einer Auflösung von bis zu 1080p (Full HD), unterstützt 5.1-Audio und erlaubt zwei gleichzeitige Streams. Nutzer müssen dafür Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen.

Zum Programm gehören Inhalte von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie Produktionen von Hulu, FX und ESPN. Auch Live-Sport ist Teil des Angebots.

Mit der zusätzlichen Tarifstufe schafft Disney+ in Österreich einen günstigeren Einstieg. Wer ohnehin ein Abonnement abschließen möchte, kann durch die Aktion zunächst sparen. Wichtig ist allerdings der reguläre Preis nach drei Monaten, denn auf Dauer fällt die Ersparnis durch das Startangebot weg.

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