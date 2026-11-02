Disney+ mit Rabatt: Alle drei Abos sechs Monate günstiger

Disney+ bietet seine drei Abonnements aktuell sechs Monate lang günstiger an. Der Rabatt beträgt je nach Tarif bis zu 25 Prozent.

Das günstigste Angebot startet bei 5,99 Euro monatlich, enthält allerdings Werbung. Wer Filme und Serien ohne Werbeunterbrechungen sehen möchte, bekommt das Standard-Abo derzeit für 8,99 Euro statt regulär 10,99 Euro im Monat.

Disney+ Rabattaktion: Diese Preise gelten für sechs Monate

Die reduzierten Preise gelten jeweils für die ersten sechs Monate. Anschließend wird automatisch der reguläre Monatspreis berechnet, sofern das Abonnement nicht vorher gekündigt wird.

Die aktuellen Disney+ Angebote im Überblick:

Standard mit Werbung: 5,99 statt 6,99 Euro monatlich, anschließend 6,99 Euro.

5,99 statt 6,99 Euro monatlich, anschließend 6,99 Euro. Standard: 8,99 statt 10,99 Euro monatlich, anschließend 10,99 Euro.

8,99 statt 10,99 Euro monatlich, anschließend 10,99 Euro. Premium: 11,99 statt 15,99 Euro monatlich, anschließend 15,99 Euro.

Über die sechs Monate ergibt sich damit eine Ersparnis von 6 Euro beim werbefinanzierten Tarif, 12 Euro bei Standard und 24 Euro bei Premium.

Bei der Ausstattung gibt es ebenfalls Unterschiede. Standard und Standard mit Werbung bieten Full HD und zwei gleichzeitige Streams. Downloads sind nur ohne Werbung möglich. Premium ermöglicht zusätzlich 4K UHD, Dolby Atmos und vier parallele Streams. Aber: Je nach Endgerät und Inhalt kann es allerdings Einschränkungen bei der Bild- und Tonqualität geben.

Merkmal Standard mit Werbung Standard Premium Aktionspreis 5,99 €/Monat 8,99 €/Monat 11,99 €/Monat Regulärer Preis 6,99 €/Monat 10,99 €/Monat 15,99 €/Monat Rabatt 14 % 18 % 25 % Aktionsdauer 6 Monate 6 Monate 6 Monate Ersparnis gesamt 6 € 12 € 24 € Videoqualität Full HD (1080p) Full HD (1080p) 4K UHD Gleichzeitige Streams 2 2 4 Downloads Nein Ja Ja Dolby Atmos Nein Nein Ja Werbefrei Nein Ja* Ja*

Warum ich Disney+ jetzt wieder abonniert habe

Ich hatte Disney+ längere Zeit nicht gebucht. Vor ungefähr einem Jahr habe ich den Dienst zuletzt für einen Monat ausprobiert, danach aber keinen wirklichen Bedarf mehr gesehen. Gerade im Sommerhalbjahr lohnt sich ein zusätzliches Streamingabo für mich kaum. Man ist viel unterwegs und kommt ohnehin nicht dazu, regelmäßig Filme oder Serien zu schauen.

Im Herbst und Winter sieht das anders aus. Vor allem mit Kindern im Haushalt finde ich die Inhalte von Disney+ durchaus attraktiv. Deshalb habe ich jetzt beim Standard-Abo für 8,99 Euro zugeschlagen. Werbung ist für mich bei einem kostenpflichtigen Streamingdienst keine Option.

Die technischen Einschränkungen, die es bei Disney+ auf manchen Endgeräten hinsichtlich Auflösung und Ton gibt, habe ich natürlich mitbekommen. Für meine Nutzung spielt das aber keine große Rolle. Full HD reicht mir aus und auf Dolby Atmos kann ich verzichten.

Für mich passt die Aktion deshalb gerade ziemlich gut. Die sechs vergünstigten Monate decken einen großen Teil der dunkleren Jahreszeit ab. Und wenn im Frühjahr wieder andere Dinge wichtiger werden, kann ich das Abo einfach kündigen. Genau so nutze ich Streamingdienste inzwischen am liebsten.

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