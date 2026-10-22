dm integriert Produktsuche und Filialverfügbarkeit in ChatGPT

Der Drogeriehändler dm hat seinen öffentlichen MCP-Server mit ChatGPT verbunden und ermöglicht damit die direkte Suche nach Produkten und Filialen.

Über ein entsprechendes Plugin können Nutzer Drogerieartikel finden, miteinander vergleichen und sich Empfehlungen geben lassen. Die Anbindung geht allerdings über eine einfache Produktsuche hinaus, wie die offizielle Dokumentation unter mcp.dm.de zeigt.

Dort beschreibt dm mehrere Funktionen, mit denen KI-Anwendungen auf Produktinformationen und Daten der Filialen zugreifen können. Dazu gehören auch Preise, Öffnungszeiten und die Verfügbarkeit einzelner Artikel.

dm MCP-Server liefert Produktdaten und Lagerbestände

Technische Grundlage ist das Model Context Protocol (MCP). Der offene Standard ermöglicht es KI-Anwendungen, externe Datenquellen und Dienste über eine einheitliche Schnittstelle einzubinden.

Der MCP-Server von dm stellt vier zentrale Funktionen bereit:

Produktsuche: Artikel im dm-Onlinesortiment über eine semantische Suche finden.

Artikel im dm-Onlinesortiment über eine semantische Suche finden. Produktdetails: Preise, Beschreibungen und Verfügbarkeiten abrufen.

Preise, Beschreibungen und Verfügbarkeiten abrufen. Marktsuche: Filialen einschließlich Öffnungszeiten und Ausstattung finden.

Filialen einschließlich Öffnungszeiten und Ausstattung finden. Filialverfügbarkeit: Lagerbestände bestimmter Produkte in einzelnen dm-Märkten prüfen.

Damit lässt sich beispielsweise nach einem veganen Pflegeprodukt suchen oder prüfen, welcher dm-Markt in der Umgebung einen bestimmten Artikel vorrätig hat. Auch Vergleiche von Inhaltsstoffen oder Nährwerten nennt dm als mögliche Anwendungsfälle.

Der öffentlich erreichbare MCP-Server ist nicht auf ChatGPT beschränkt. Unter https://mcp.dm.de/mcp stellt dm eine Schnittstelle bereit, die sich auch in kompatible Anwendungen wie Claude, Visual Studio Code oder Cursor integrieren lässt. Die Website liefert dafür konkrete Konfigurationsbeispiele.

Auch für Smart-Home-Integrationen interessant

Darüber hinaus präsentiert dm zahlreiche Ideen für weitergehende Anwendungen, darunter persönliche Einkaufsassistenten, Smart-Home-Integrationen und automatische Bestandsüberwachung. Diese Beispiele sind allerdings nicht mit bereits verfügbaren Funktionen des ChatGPT-Plugins gleichzusetzen.

Eine direkte Kaufabwicklung über ChatGPT wird bislang nicht angeboten. Schon die Möglichkeit, konkrete Produktinformationen und lokale Lagerbestände in KI-Antworten einzubeziehen, macht die Anbindung aber interessant. Gerade die Filialverfügbarkeit dürfte im Alltag praktischer sein als eine weitere allgemeine Produktempfehlung.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗