90 Cent pro Order: Eine Genossenschaftsbank überrascht mit ihrem Depot

Die BBBank eG hat die Konditionen ihres neuen Online-Depots meinDepot neo veröffentlicht und bietet Wertpapierhandel ab 0,90 Euro an.

Das Angebot kombiniert eine kostenlose Depotführung mit gebührenfreien Sparplanausführungen ab 10 Euro. Für sogenannte Best-Execution-Orders berechnet die Bank 0,90 Euro pro Ausführung. Die Depotverwaltung und der Wertpapierhandel erfolgen über das Online-Banking und die BBBank Banking-App.

BBBank meinDepot neo: Konditionen und Bedeutung für Volksbanken

Die wichtigsten veröffentlichten Konditionen im Überblick:

Depotführung: 0 Euro

0 Euro Sparpläne: Kostenlose Ausführung ab 10 Euro Sparrate

Kostenlose Ausführung ab 10 Euro Sparrate Wertpapierhandel: 0,90 Euro pro Ausführung bei Best-Execution-Orders

0,90 Euro pro Ausführung bei Best-Execution-Orders Zugang: Online-Banking und BBBank Banking-App

Die genannten Orderkosten gelten ausdrücklich für Best-Execution-Orders. Dabei wird die Ausführung nach den geltenden Grundsätzen zur bestmöglichen Orderausführung organisiert. Ob bei bestimmten Handelsplätzen, Produkten oder Transaktionen zusätzliche Kosten entstehen, lässt sich aus den veröffentlichten Eckdaten nicht abschließend beurteilen.

Die BBBank eG ist eine bundesweit tätige Genossenschaftsbank mit Sitz in Karlsruhe. Sie gehört zur genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, ist aber eine eigenständige Bank und keine zentrale Stelle, die Konditionen für sämtliche Volksbanken festlegt.

Das ist für die Einordnung wichtig: Die BBBank gehört zu den ersten genossenschaftlichen Primärinstituten, die mit einem derart günstigen Online-Depot in den Wettbewerb mit Neobrokern treten.

Als Primärinstitut bezeichnet man eine eigenständige Bank mit direkter Kundenbeziehung, beispielsweise eine Volksbank oder Raiffeisenbank. Ob die BBBank tatsächlich die erste mit einem solchen Angebot ist, lässt sich anhand der vorliegenden Informationen nicht abschließend bestätigen.

Für andere Volksbanken und Raiffeisenbanken bedeutet die Ankündigung deshalb keine automatische Tarifänderung. Jede Bank entscheidet grundsätzlich selbst über ihre Depotangebote und Preise.

Interessant ist der Schritt trotzdem. Mit meinDepot neo zeigt eine etablierte Genossenschaftsbank, dass sich ein besonders günstiges Online-Depot auch innerhalb der klassischen Bankenlandschaft positionieren lässt. Für andere Institute dürfte das zumindest den Wettbewerbsdruck erhöhen.

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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