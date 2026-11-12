Scalable Capital macht Riester-Kunden ein neues Angebot

Scalable Capital will ab dem 1. Januar 2027 den kostenlosen Wechsel bestehender Riester-Verträge in sein neues Altersvorsorgedepot ermöglichen.

Kunden sollen ihre bisherige Riester-Rente dann zu Scalable Capital übertragen können. Der Anbieter kündigt dafür einen vollständig digitalen Wechselprozess an, der mit wenigen Angaben auskommen und die staatliche Förderung erhalten soll.

Riester-Wechsel zu Scalable Capital ohne Gebühren

Besonders interessant ist die angekündigte Kostenübernahme. Scalable Capital will nicht nur auf eigene Wechselgebühren verzichten, sondern auch mögliche Gebühren des bisherigen Riester-Anbieters vollständig erstatten.

Die wichtigsten Angaben zum geplanten Wechsel:

Start der Wechselmöglichkeit am 1. Januar 2027

Keine eigenen Wechselgebühren bei Scalable Capital

Vollständige Übernahme möglicher Gebühren des bisherigen Anbieters

Digitaler und laut Anbieter förderunschädlicher Übertragungsprozess

Künftige Geldanlage beispielsweise in breit gestreute ETFs

Mit dem neuen Altersvorsorgedepot sollen Kunden stärker am Kapitalmarkt investieren können. Breit gestreute ETFs ermöglichen dabei eine Anlage in zahlreiche Unternehmen. Anders als bei klassischen Garantieprodukten sind allerdings auch Kursschwankungen und Verluste möglich.

Scalable Capital stellt auf seiner Informationsseite zum Riester-Wechsel außerdem einen Rechner bereit. Damit können Interessenten die möglichen Auswirkungen eines Wechsels auf ihre Altersvorsorge nachvollziehen.

Wer bereits einen Riester-Vertrag besitzt, sollte deshalb nicht allein auf die erstatteten Wechselgebühren schauen. Auch die bisherigen Vertragsbedingungen, mögliche Garantien und die künftige Anlagestrategie gehören in den Vergleich. Der angekündigte Wechselservice könnte den Anbieterwechsel zumindest organisatorisch vereinfachen.

Zum Scalable Capital Altersvorsorgedepot→

Im Tagesgeld-Vergleich findest du eine Auswahl etablierter Anbieter. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleich und im Depot-Vergleich.

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