Final Fantasy, Call of Duty und Nintendo mischen die Spielecharts auf
In den deutschen Spielecharts für Oktober 2026 landen gleich fünf Neuerscheinungen in den Top 10, darunter Final Fantasy und Call of Duty.
Der Branchenverband game hat die aktuellen Verkaufscharts für PC- und Konsolenspiele veröffentlicht. Besonders gut startet „Final Fantasy Resonance“ von Square Enix, das direkt auf Platz 3 einsteigt. Der neue Teil der Rollenspielreihe kombiniert klassische Pixelgrafik mit modernen 3D-Effekten im sogenannten HD-2D-Stil.
Call of Duty und Nintendo ebenfalls in den Top 10
Auch andere bekannte Spielereihen sind unter den Neueinsteigern vertreten. Die fünf Neuzugänge im Überblick:
- Platz 3: Final Fantasy Resonance (Square Enix)
- Platz 6: Call of Duty: Modern Warfare 4 (Activision)
- Platz 7: Nintendo Switch Sports Resort (Nintendo)
- Platz 8: Ace Combat 8: Wings of Theve (Bandai Namco Entertainment)
- Platz 10: Castlevania: Belmont’s Curse (Konami)
„Call of Duty: Modern Warfare 4“ schickt Spieler in seiner Kampagne unter anderem nach New York, Paris und auf die koreanische Halbinsel. Nintendo setzt dagegen auf Sportwettkämpfe auf der Ferieninsel Wuhu Island.
Mit „Ace Combat 8“ gibt es außerdem neue Luftkämpfe, während „Castlevania: Belmont’s Curse“ die Vampirjagd ins Paris des Jahres 1499 verlegt.
Spielecharts mit einigen Einschränkungen
Die Rangliste basiert auf physischen und digitalen Verkäufen in Deutschland. Erfasst werden die Daten über Games Sales Data (GSD), wobei allerdings nicht sämtliche Verkäufe berücksichtigt werden.
So fehlen digitale Verkäufe von Nintendo-Spielen aus dem Nintendo eShop. Auch die Download-Verkäufe von „Call of Duty: Modern Warfare 4“ sind nicht enthalten. „Phantom Blade Zero“ fehlt vollständig, weil der Publisher derzeit keine Verkaufsdaten an GSD liefert.
Gerade der sechste Platz von Call of Duty ist deshalb nur eingeschränkt aussagekräftig. Wie die Rangliste mit vollständigen digitalen Verkaufszahlen aussehen würde, lässt sich aus den veröffentlichten Daten nicht ableiten.
|Platz
|Spiel
|Vormonat
|1
|EA SPORTS FC 27
|1
|2
|Hogwarts Legacy
|7
|3
|Final Fantasy Resonance
|Neu
|4
|Red Dead Redemption 2
|6
|5
|Grand Theft Auto V
|4
|6
|Call of Duty: Modern Warfare 4
|Neu
|7
|Nintendo Switch Sports Resort
|Neu
|8
|Ace Combat 8: Wings of Theve
|Neu
|9
|Battlefield 6
|Wiedereinstieg
|10
|Castlevania: Belmont’s Curse
|Neu
|11
|Resident Evil 4
|17
|12
|NBA 2K27
|9
|13
|Mirror’s Edge Catalyst
|Wiedereinstieg
|14
|It Takes Two
|15
|15
|Steep
|Wiedereinstieg
|16
|007 First Light
|13
|17
|Far Cry 6
|11
|18
|LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga
|Wiedereinstieg
|19
|Monster Hunter Rise
|Wiedereinstieg
|20
|Resident Evil Requiem
|Wiedereinstieg
Hier auch noch die Mobile Charts für Oktober:
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