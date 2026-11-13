Microsoft kündigt Comeback von Wolfenstein an
Microsoft hat heute bestätigt, dass ein neues Wolfenstein bei MachineGames in Entwicklung ist. Das Entwicklerstudio von Bethesda hat an vielen Teilen der Reihe gearbeitet und wird auch „Wolfenstein 3“ (so der vorläufige Titel) realisieren.
Eine Spielereihe, die ich jetzt nicht besonders mag, die einen als Kind aber damals natürlich gereizt hat, weil die Spiele mit ihrer Nazi-Thematik immer auf dem Index landeten. Ich hoffe aber, dass das keine Absage für ein neues Indiana Jones ist.
Das letzte Spiel von MachineGames war „Indiana Jones und der Große Kreis“ von 2024, was mir extrem gut gefallen hat, was aber wohl finanziell (dank Xbox Game Pass) nicht ganz so erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob das Team ein neues Indie-Spiel und Wolfenstein stemmen kann, gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus.
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Hab ich mir tatsächlich auch gewünscht. Wobei mir die alten Spiele mehr gefahren haben, da sie irgendwie realistischer waren. Die neueren sind ja schon mehr SciFi. Noch mehr hätte ich mich über ein neues Quake freut. Ich denke aber Ego-Shooter welche nicht primär auf Multiplayer(COD, Valorant, CS)ausgelegt sind, sind aktuell nicht gefragt und verkaufen sich nicht so gut.
Das sieht man immer wieder in den Reaktionen bei id, ich denke aber auch, dass ein Quake in der heutigen Zeit keine Chance hätte. Selbst als Multiplayer wäre das schwierig und riskant, da setzt Microsoft lieber auf CoD.
Sollte man nicht „spielen“ eben deshalb – nie wieder