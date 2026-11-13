Microsoft kündigt Comeback von Wolfenstein an

Microsoft hat heute bestätigt, dass ein neues Wolfenstein bei MachineGames in Entwicklung ist. Das Entwicklerstudio von Bethesda hat an vielen Teilen der Reihe gearbeitet und wird auch „Wolfenstein 3“ (so der vorläufige Titel) realisieren.

Eine Spielereihe, die ich jetzt nicht besonders mag, die einen als Kind aber damals natürlich gereizt hat, weil die Spiele mit ihrer Nazi-Thematik immer auf dem Index landeten. Ich hoffe aber, dass das keine Absage für ein neues Indiana Jones ist.

Das letzte Spiel von MachineGames war „Indiana Jones und der Große Kreis“ von 2024, was mir extrem gut gefallen hat, was aber wohl finanziell (dank Xbox Game Pass) nicht ganz so erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob das Team ein neues Indie-Spiel und Wolfenstein stemmen kann, gehe aber ehrlich gesagt nicht davon aus.

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