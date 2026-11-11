freenet Black Week: 200 GB im Telekom-Netz für 16,99 Euro mtl.

Freenet startet zur Black Week einen monatlich kündbaren Mobilfunktarif mit 200 GB im Telekom-Netz für 16,99 Euro pro Monat.

Das neue Black-Week-Angebot von freenet ist ab dem 11. November 2026 um 11 Uhr erhältlich. Auf den regulären Konzernwebseiten ist die Aktion nicht zu finden, sondern nur über diesen Deeplink.

freenet Black Week: 200 GB mit 5G im Telekom-Netz

Der Tarif bietet 200 GB monatliches Datenvolumen mit 5G und einer maximalen Geschwindigkeit von 100 Mbit/s. Telefonate und SMS innerhalb Deutschlands sind durch eine Allnet-Flat abgedeckt.

Die Tarifdetails im Überblick:

200 GB Datenvolumen im Telekom-Netz mit 5G

Bis zu 100 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

16,99 Euro monatlich, auch ab dem 25. Monat

Monatlich kündbar, einmalig 19,99 Euro Anschlusspreis

Interessant ist vor allem die Kombination aus großem Datenvolumen und kurzer Vertragsbindung. Wer sich nicht für zwei Jahre festlegen möchte, kann den 200-GB-Tarif von freenet monatlich kündigen. Der Grundpreis steigt nach 24 Monaten nicht an.

Auch der Vertragsbeginn lässt sich flexibel wählen. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos und grundsätzlich aus allen Netzen möglich. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wer bereits einen freenet-Tarif im Telekom-Netz nutzt, kann seine bisherige Rufnummer nicht in diesen Tarif übertragen.

Für Nutzer mit hohem Datenverbrauch ist das Angebot durchaus einen Blick wert. Besonders die monatliche Kündbarkeit macht den Unterschied zu vielen klassischen Aktionstarifen mit längerer Mindestlaufzeit. Wer das freenet-Angebot nutzen möchte, sollte lediglich die einmaligen Anschlusskosten bei seiner Rechnung berücksichtigen.

Zur Aktion →

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