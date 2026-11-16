freenet Black Week: 5G-Tarife in drei Netzen mit Gutschein ohne Anschlussgebühr
Der Mobilfunkanbieter freenet startet seine Black Week mit Tarifen ab 7,99 Euro und streicht per Gutschein bei 24-Monats-Verträgen die Anschlussgebühr.
Die Black-Week-Angebote von freenet umfassen Tarife in den Netzen von Telefónica, Telekom und Vodafone. Je nach Netz stehen Datenpakete zwischen 15 und 200 GB sowie Unlimited-Varianten zur Auswahl. Der Gutscheincode BLACKWEEK26 ist ab dem 16. November 2026 um 9 Uhr gültig.
freenet Black Week: Die Tarife im Überblick
Im Telefónica-Netz beginnt das Angebot bei 7,99 Euro monatlich. Hier können Kunden zwischen einer Laufzeit von einem Monat und 24 Monaten wählen. Die monatlichen Preise sind bei beiden Varianten identisch.
- 15 GB für 7,99 Euro monatlich
- 100 GB für 14,99 Euro monatlich
- 200 GB für 19,99 Euro monatlich
- Unlimited M für 24,99 Euro monatlich
- Laufzeit: 1 oder 24 Monate
- Anschlussgebühr: 29,99 Euro bei 1 Monat, mit Gutschein kostenlos bei 24 Monaten
Auch im Telekom-Netz hat freenet mehrere Black-Week-Tarife zusammengestellt:
- 50 GB für 14,99 Euro monatlich (24 Monate)
- 100 GB für 19,99 Euro monatlich (1 oder 24 Monate)
- 200 GB für 24,99 Euro monatlich (1 oder 24 Monate)
- Anschlussgebühr: 29,99 Euro bei 1 Monat, mit Gutschein kostenlos bei 24 Monaten
Im Vodafone-Netz gibt es ausschließlich Angebote mit 24 Monaten Laufzeit:
- 100 GB für 14,99 Euro monatlich
- 200 GB für 19,99 Euro monatlich
- Unlimited Advanced 100 für 24,99 Euro monatlich
- Anschlussgebühr: kostenlos mit BLACKWEEK26
Gutschein spart 29,99 Euro Anschlussgebühr
Der Gutscheincode BLACKWEEK26 gilt ausschließlich für die aufgeführten Tarife mit 24 Monaten Laufzeit. Bei den monatlich kündbaren Varianten fallen dagegen weiterhin 29,99 Euro Anschlussgebühr an.
Wer flexibel bleiben möchte, muss diese einmaligen Kosten also einplanen. Bei einer längeren Vertragsbindung entfällt die Gebühr mit dem Gutschein.
Welche freenet-Tarife sind interessant?
Für Nutzer mit überschaubarem Datenbedarf ist der 15-GB-Tarif für 7,99 Euro eine preiswerte Einstiegsoption innerhalb der Aktion. Wer regelmäßig größere Datenmengen verbraucht, bekommt im Telefónica- und Vodafone-Netz jeweils 200 GB für 19,99 Euro monatlich.
Interessant ist auch die Wahl zwischen kurzer und längerer Laufzeit bei Telefónica und Telekom. Die monatliche Grundgebühr bleibt gleich, allerdings kostet die Flexibilität einmalig 29,99 Euro.
Wer sich ohnehin für zwei Jahre binden möchte, kann über die freenet Black-Week-Aktion die Anschlussgebühr sparen.
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