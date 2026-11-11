Gefährliche Kleinteile: Tonies warnt vor dieser Kinderlieder-Figur
Der Hersteller Tonies ruft die Figur „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“ wegen möglicher Erstickungsgefahr zurück.
Bei der betroffenen Toniefigur können sich während der Nutzung Kleinteile ablösen. Diese stellen insbesondere für kleine Kinder ein Risiko dar. Besitzer sollen die Figur deshalb sofort außer Reichweite von Kindern bringen und nicht mehr verwenden.
Der Rückruf gilt ausdrücklich auch für Exemplare, bei denen bislang keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Laut Hersteller tritt der Fehler nicht bei jeder Figur auf und ist möglicherweise von außen nicht erkennbar.
Tonies-Rückruf: Erstattung oder Ersatz möglich
Betroffen ist ausschließlich die Toniefigur „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“ mit der Artikelnummer 11003054. Nach Angaben des Unternehmens gibt es keine Hinweise auf vergleichbare Probleme bei anderen Toniefiguren.
Tonies hat nach ersten Hinweisen den Fehler untersucht und anschließend Produktion sowie Auslieferung gestoppt. Nun läuft der Rückruf bei den Kunden an.
Für betroffene Besitzer gelten folgende Regelungen:
- Die Figur darf ab sofort nicht mehr verwendet werden.
- Der Kaufpreis kann erstattet werden.
- Alternativ gibt es einen Gutschein in Höhe des Kaufpreises für eine andere verfügbare Toniefigur im Onlineshop.
- Die Rücksendekosten übernimmt Tonies.
- Ein Kaufbeleg ist für die Abwicklung nicht erforderlich.
Betroffene Kunden können sich an ihren Händler oder direkt an Tonies wenden. Das Rücksendeportal steht allerdings noch nicht zur Verfügung. Über die offizielle Rückrufseite können sich Besitzer registrieren, um über dessen Freischaltung informiert zu werden.
Wer die Figur verschenkt oder weiterverkauft hat, sollte den neuen Besitzer ebenfalls informieren. Gerade weil der mögliche Defekt nicht unbedingt sichtbar ist, sollte die betroffene Figur vorsorglich aus dem Kinderzimmer verschwinden.
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Habe Gehört, dass Bild bei euch nach einer Schulung für Click Bait angefragt hat //sarkasmus
Besonders hier, weder im Titel noch auf dem Bild sieht man das entsprechende Produkt. Man muss auf den Artikel klicken um zu sehen welche Tonie mangelhaft ist.
Auch wenn ihr das offen kommuniziert, die Entwicklung missfällt mir jedoch.
Verstehen wir, es geht aber kaum noch anders. Uns gefällt auch nicht, aber auf der anderen Seite funktioniert so eben das Geschäftsmodell mit Werbung. Wer das nicht will, der darf ja gerne für entsprechende Portale zahlen. Wollen viele dann aber auch nicht.
Also nicht falsch verstehen, aber du wirfst uns gerade vor, dass es unser Ziel ist als Online Medium, dass der Artikel angeklickt wird?! Merkst du selber, oder?
Wenn man die Definition von Click Bait googelt kommt: „Monetarisierung: Das primäre Ziel ist es, möglichst viele Klicks (Traffic) zu erzeugen, um dadurch Werbeeinnahmen zu steigern, Abos zu verkaufen oder die Reichweite auf Plattformen wie YouTube oder Social Media zu erhöhen“
Wenn man im Titel schon erahnen könnte um welche Figur es sich handelt, wäre man nicht genötigt darauf zu klicken. So klickt jeder der Tonies im Haus hat auf den Artikel, weil er ja betroffen sein könnte.
Komisch ist, dass sehr viele Blogs entweder das Bild der entsprechenden Tonie Figur in den Titel packen und oder es schon in dem Titel genannt wird.
Mal davon abgesehen, dass das nicht stimmt mit den „sehr vielen Blogs“, hat jeder eine andere Strategie. Und der Leser daher die Auswahl. Wir veröffentlichen pro Tag zwischen 20 und 35 Artikel, und ich denke insgesamt übertreiben wir es nicht mit Clickbait. Und auch hier ist es nicht so schlimm. Aber das ist natürlich immer Ansichtssache, man muss irgendwo einen Mittelweg finden als Seitenbetreiber.
Eines kann ich dir aber versichern, wir würden uns auch wünschen, dass viele Dinge am Markt ganz anders laufen würden, aber das liegt leider nicht in unserer Macht und daher spielen wir gewisse Regeln mit.