Gefährliche Kleinteile: Tonies warnt vor dieser Kinderlieder-Figur

Der Hersteller Tonies ruft die Figur „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“ wegen möglicher Erstickungsgefahr zurück.

Bei der betroffenen Toniefigur können sich während der Nutzung Kleinteile ablösen. Diese stellen insbesondere für kleine Kinder ein Risiko dar. Besitzer sollen die Figur deshalb sofort außer Reichweite von Kindern bringen und nicht mehr verwenden.

Der Rückruf gilt ausdrücklich auch für Exemplare, bei denen bislang keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Laut Hersteller tritt der Fehler nicht bei jeder Figur auf und ist möglicherweise von außen nicht erkennbar.

Tonies-Rückruf: Erstattung oder Ersatz möglich

Betroffen ist ausschließlich die Toniefigur „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“ mit der Artikelnummer 11003054. Nach Angaben des Unternehmens gibt es keine Hinweise auf vergleichbare Probleme bei anderen Toniefiguren.

Tonies hat nach ersten Hinweisen den Fehler untersucht und anschließend Produktion sowie Auslieferung gestoppt. Nun läuft der Rückruf bei den Kunden an.

Für betroffene Besitzer gelten folgende Regelungen:

Die Figur darf ab sofort nicht mehr verwendet werden.

Der Kaufpreis kann erstattet werden.

Alternativ gibt es einen Gutschein in Höhe des Kaufpreises für eine andere verfügbare Toniefigur im Onlineshop.

Die Rücksendekosten übernimmt Tonies.

Ein Kaufbeleg ist für die Abwicklung nicht erforderlich.

Betroffene Kunden können sich an ihren Händler oder direkt an Tonies wenden. Das Rücksendeportal steht allerdings noch nicht zur Verfügung. Über die offizielle Rückrufseite können sich Besitzer registrieren, um über dessen Freischaltung informiert zu werden.

Wer die Figur verschenkt oder weiterverkauft hat, sollte den neuen Besitzer ebenfalls informieren. Gerade weil der mögliche Defekt nicht unbedingt sichtbar ist, sollte die betroffene Figur vorsorglich aus dem Kinderzimmer verschwinden.

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