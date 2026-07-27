Tonies überrascht mit neuer Toniebox Lite

Tonies baut sein Sortiment an Boxen für Kinder aus und bringt nach der Toniebox 2 eine ganz neue Version auf den Markt, die Toniebox Lite. Diese ist nicht nur deutlich kleiner, sie kann auch weniger. Wobei die Abstriche für viele sicher vertretbar sind.

Da wäre zum einen die Größe, die Toniebox Lite ist kompakter als das Flaggschiff, dann wäre da Tonieplay, also die neuen Spiele, diese gibt es auch nicht, und es fehlt der Leuchtring. Außerdem gibt es nur 6 statt 9 Stunden bei der Akkuwiedergabe.

Preislich lohnt sich das natürlich auch, denn die Lite-Version ist eine Ecke günstiger. Ich hoffe nur, dass ich euer Interesse jetzt nicht zu sehr geweckt habe, denn Tonies wird die Toniebox Lite zum Start im August nur in den USA anbieten. Das ist aktuell der wichtigste Markt mit viel Potenzial, weitere Länder folgen dann etwas später.

Der deutschsprachige Raum ist aber nicht dabei, sprich Deutschland. Vermutlich will man sich hier auf die Toniebox 2 fokussieren, die sicher eine etwas bessere Gewinnmarge besitzt. Weitere Details zur Toniebox Lite gibt es auf der US-Seite.

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