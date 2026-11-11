Gefahr für die Sicherheit: Skepsis gegenüber Autos aus China wächst

Nach den Bedenken auf EU-Ebene gibt es jetzt erste Konsequenzen, wenn es um Autos aus China geht, wie der Spiegel erfahren hat. Die Bundeswehr hat nicht nur ein Verbot für Drohnen aus China verhängt, sondern auch für einige Automarken.

Dabei geht es nicht nur um die Anschaffung als Autos für die Bundeswehr, auch als Angestellter darf man Kasernen und andere Liegenschaften nicht mehr befahren. Wer ein Auto von BYD, Nio oder Geely besitzt, der muss in Zukunft draußen parken.

Unklar ist, wie es mit „europäischen“ Marken aussieht, hinter denen Technik aus China steckt, wie MG Motor oder auch Polestar und sogar Volvo. Grund für das Verbot sind Sicherheitsbedenken, denn die Autos haben Sensoren und Kameras.

Wird das Kaufentscheidungen beeinflussen?

Die Frage ist jetzt, ob das einen negativen Einfluss auf Verkaufszahlen bei uns in Deutschland haben wird. Ein Verbot im öffentlichen Sektor wäre nicht optimal, aber auch nicht relevant, die entscheidende Frage ist, ob das dem Image schaden wird.

Sollte die Skepsis gegenüber Automarken aus China wachsen, dann könnte sich der ein oder andere gegen einen BYD beim Autokauf entscheiden. Marken aus China sind gerade auf dem Vormarsch in Deutschland, vielleicht ist diese Skepsis also auch geplant, denn Beweise für Spionage über die Autos gibt es bisher nicht.

Aber, und das muss man immer wissen: Der Staat in China darf jederzeit auf die Daten von BYD, SAIC und Co. zugreifen, die Unternehmen sind dazu verpflichtet.

Ich glaube aber, dass das für Privatkunden weitestgehend egal ist, da sind andere Faktoren entscheidend, wie Preis und Technik. Am Ende ist Geld der wichtigste Faktor beim Kauf. Vielleicht müssen China-Marken jetzt aber attraktiver werden.

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