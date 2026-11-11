Gefahr für die Sicherheit: Skepsis gegenüber Autos aus China wächst
Nach den Bedenken auf EU-Ebene gibt es jetzt erste Konsequenzen, wenn es um Autos aus China geht, wie der Spiegel erfahren hat. Die Bundeswehr hat nicht nur ein Verbot für Drohnen aus China verhängt, sondern auch für einige Automarken.
Dabei geht es nicht nur um die Anschaffung als Autos für die Bundeswehr, auch als Angestellter darf man Kasernen und andere Liegenschaften nicht mehr befahren. Wer ein Auto von BYD, Nio oder Geely besitzt, der muss in Zukunft draußen parken.
Unklar ist, wie es mit „europäischen“ Marken aussieht, hinter denen Technik aus China steckt, wie MG Motor oder auch Polestar und sogar Volvo. Grund für das Verbot sind Sicherheitsbedenken, denn die Autos haben Sensoren und Kameras.
Wird das Kaufentscheidungen beeinflussen?
Die Frage ist jetzt, ob das einen negativen Einfluss auf Verkaufszahlen bei uns in Deutschland haben wird. Ein Verbot im öffentlichen Sektor wäre nicht optimal, aber auch nicht relevant, die entscheidende Frage ist, ob das dem Image schaden wird.
Sollte die Skepsis gegenüber Automarken aus China wachsen, dann könnte sich der ein oder andere gegen einen BYD beim Autokauf entscheiden. Marken aus China sind gerade auf dem Vormarsch in Deutschland, vielleicht ist diese Skepsis also auch geplant, denn Beweise für Spionage über die Autos gibt es bisher nicht.
Aber, und das muss man immer wissen: Der Staat in China darf jederzeit auf die Daten von BYD, SAIC und Co. zugreifen, die Unternehmen sind dazu verpflichtet.
Ich glaube aber, dass das für Privatkunden weitestgehend egal ist, da sind andere Faktoren entscheidend, wie Preis und Technik. Am Ende ist Geld der wichtigste Faktor beim Kauf. Vielleicht müssen China-Marken jetzt aber attraktiver werden.
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Meiner Ansicht nach ein verzweifelter Versuch, die deutsche Autoindustrie zu retten. Und wir haben seit Jahren Xiaomi Handys, dort wäre mehr relevantes Material zum spionieren drauf. Oder PC’s, TV’s, Überwachungskameras…das interessiert keinen ;).
Haben nach so ziemlich allen Automarken angesehen und probegefahren einen BYD Sealion 7 gekauft, das Beste, was ich in 45 Jahren hatte!
Was ist mit Mercedes, BMW, VW, die Partnerschaften mit genau diesen Autoherstellern aus China angehen, um ihre Software-Dauerkrisen zu umgehen???
Vor kurzem kam raus, dass selbst die Geheimdienste Cloud von Google und Microsoft benutzen. Es ist endlich mal an die Zeit zu akzeptieren, dass in Thema Innovation, digitalisierung, … Deutschland und Europa abgehängt wurden. Nun müsste man nach vorne schauen und sich auf Partnerschaften konzentrieren, statt immer diese populistische Arroganz weiter strahlen zu wollen, Deutschland und Europa wären der Welt voraus. Es trifft nicht mehr, weder moralisch, technologisch noch innovativ zu.
Diese Zeiten sind vorbei.
Aber Skepsis gegenüber
Dashcams gibt es keine. Die meisten Dashcams werden in China gebaut.
Und was ist mit den ganzen China Smartphones? Wieso da keine Skepsis und Verbote und nur bei E Autos aus China?
Auch nicht China Smartphones kaufen Sensoren, Linsen und komplette Kameramodule von mehreren Zulieferern darunter auch China.
Paranoid, wie immer. Aber US-Technik blind nutzen, ohne auch nur mal zu hinterfragen, was dabei alles an Daten gesammelt wird. Da ist die Paranoia dann plötzlich kein Thema mehr. Gott, lass Hirn regnen. Anstatt ständig gegeneinander zu arbeiten, sollte man vielleicht endlich mal anfangen, miteinander zu arbeiten. Wir leben nun mal in einer globalen Welt, die wollte man doch schließlich auch haben. Also sollte man auch damit klarkommen.