Mobilität

Volkswagen denkt über radikalen Schritt für neue Autos nach

Oliver Schwuchow
Von

Volkswagen arbeitet nach der MEB-Plattform, die man für die neue Generation an Elektroautos optimierte (nennt sich MEB+) an einer ganz neuen Plattform, die als SSP (Scalable Systems Platform) bekannt ist. Doch diese wird vielleicht gar keine so große Rolle spielen, denn man denkt über einen sehr radikalen Schritt nach.

Laut Autocar könnten in Zukunft über 75 Prozent der Autos der Core-Gruppe (VW, Skoda, Seat und Cupra) die CEA-Plattform (China Electronic Architecture) nutzen, die man mit Xpeng entwickelt hat. Diese ist übrigens nicht nur für Elektroautos geeignet, man kann damit auch Hybride und sogar reine Verbrenner entwickeln.

VW ID Aura L5 mit CEA-Plattform

Das wirft natürlich die Frage auf, wie es mit der Rivian-Partnerschaft weitergeht, die erst vor wenigen Tagen davon sprachen, dass alles okay sei. Der VW ID Up kommt 2027 mit der Technik des Joint Venture, das steht fest, aber für das kommende Jahrzehnt könnte Volkswagen umschwenken und mehr auf China-Technik setzen.

Es scheint so langsam konkret zu werden und auch wenn noch viele Fragen offen und Details ungeklärt sind, so deutet sich immer mehr an, dass Autos der VW-Marken in ein paar Jahren mit einer Plattform in Europa gebaut werden, die man einst nur für China entwickelt hat. Nicht das beste Zeichen für unseren Standort.

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