Mobilität

Geheimes Design gelüftet: Škoda Peaq überrascht mit völlig neuer Front

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Škoda Auto zeigt mit dem Peaq einen elektrischen Siebensitzer mit klarer Designsprache und kündigt die Premiere an.

Škoda Auto hat erste Exterieurskizzen des neuen elektrischen SUV Peaq veröffentlicht. Das Siebensitzer-Flaggschiff folgt der Designsprache Modern Solid. Die Weltpremiere ist für den 23. Juni 2026 in Frankreich angekündigt.

Die Skizzen zeigen klare Linien, präzise Flächen und markante Lichtsignaturen. An der Front stehen T-förmige Scheinwerfer und ein Tech-Deck-Face im Fokus, ergänzt durch ein verbindendes Rahmenelement. Die Seitenansicht betont Schulterlinie und D-Säulen.

Design und zentrale Merkmale des Škoda Peaq

Zentrale Details laut Skizzen

  • T-förmige Lichtsignaturen vorne und hinten
  • Tech-Deck-Face mit markanter Frontgestaltung
  • Hohe Schulterlinie und robuste Proportionen
  • Integrierte Türgriffe in der Seitenansicht

Am Heck wird das Frontmotiv aufgegriffen, sodass ein konsistentes Design entsteht. Die T-förmigen Rückleuchten sorgen für eine klare Wiedererkennbarkeit im Straßenbild.

Ich sehe darin den Versuch, eine klare Markenidentität in die Elektromobilität zu übertragen, ohne radikal von der bekannten SUV-Form abzuweichen.

Peaq als neues elektrisches Spitzenmodell von Skoda

Der Peaq ist als vollelektrischer Siebensitzer konzipiert und richtet sich an Kunden mit erhöhtem Platzbedarf. Laut Skoda standen bei der Entwicklung die bekannten Markenwerte Geräumigkeit, Praktikabilität und Komfort im Mittelpunkt. Der Innenraum soll sowohl Familien als auch Nutzer ansprechen, die Arbeit, Freizeit und Reisen miteinander verbinden.

Vision 7S

Nach Angaben des Herstellers setzt der Peaq zudem auf eine benutzerfreundliche Gestaltung und verschiedene Simply Clever-Lösungen. Damit versteht Skoda das Modell als weiteren Schritt beim Ausbau seines Elektroportfolios und als neues Aushängeschild der Marke. Weitere Details folgen in Kürze.

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