Mobilität

Gemini: Google bringt persönliche KI in Autos mit Android

Oliver Schwuchow
Von

Google spendierte Android Auto und Android Automotive mit Google-Diensten schon vor einer Weile ein Upgrade für Gemini, der Google Assistant ist bei den meisten Geschichte. Jetzt folgt der nächste Schritt, Gemini wird persönlicher.

Die „Personal Intelligence“ kommt in Autos mit Android, ob über das Smartphone gespiegelt (Android Auto) oder nativ integriert (Android Automotive). Damit kann man dann deutlich persönlichere Dinge fragen, Google nennt ein paar Beispiele:

  • Fahre mich zur Waschstraße auf dem Foto, welches ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Gemini nutzt hier die Daten aus eurer Galerie.
  • Man kann nach dem aktuellen Flugstatus fragen. Gemini nutzt hier die Daten aus Gmail und schaut, ob es eine passende Mail gibt.

Auch andere Dienste wie YouTube oder der Kalender können von Gemini für euch bei der Fahrt durchsucht und analysiert werden, im Auto soll es dann eine Antwort geben, die nicht vom Fahren ablenkt. Nachteil? Das gibt es noch nicht in der EU.

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