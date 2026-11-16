GiroCrab: Diese kostenlose Banking-App könnte einen Blick wert sein

Mit GiroCrab steht eine kostenlose Open-Source-Banking-App für Mac, iPhone und iPad bereit, die Finanzdaten lokal verschlüsselt speichert.

Das noch junge Community-Projekt verfolgt einen interessanten Ansatz: Konten verschiedener Banken in einer Anwendung verwalten, ohne die eigenen Finanzdaten auf einem Server des Entwicklers abzulegen. Die Software ist unter der GPLv3 veröffentlicht und verzichtet nach Angaben des Projekts auf Tracking.

GiroCrab unterstützt FinTS, PSD2 und SEPA

Technisch setzt GiroCrab auf eine native SwiftUI-Oberfläche und einen in Rust entwickelten Kern. Bankverbindungen erfolgen unter anderem über FinTS 3.0 beziehungsweise HBCI, PSD2 oder eigene Schnittstellen.

Zum Funktionsumfang gehören:

Konten, Umsätze, Depots und Vermögenswerte verwalten

SEPA- und Echtzeitüberweisungen mit TAN-Freigabe ausführen

Buchungen kategorisieren, Budgets erstellen und Ausgaben auswerten

PDF-Rechnungen und GiroCodes für Überweisungen einlesen

Finanzdaten optional verschlüsselt über iCloud Drive synchronisieren

Unterstützt werden verschiedene Banken und Dienste, darunter Sparkassen, Volksbanken, DKB, ING, comdirect, C24, Trade Republic und PayPal. Allerdings funktionieren nicht sämtliche Funktionen bei jedem Institut. Einige Anbindungen befinden sich noch in der Testphase oder haben bekannte Einschränkungen.

Kostenlos, aber noch in der Entwicklung

Die aktuelle Version 0.7.5 bringt unter anderem die Verwaltung von FinTS-Daueraufträgen. Neben macOS gibt es inzwischen eine Linux-Version mit Qt-Oberfläche. Auf iPhone und iPad wird GiroCrab derzeit als Beta über Apples TestFlight angeboten.

Auf dem Mac wird mindestens macOS 14 mit Apple Silicon benötigt, auf iPhone und iPad iOS 17 beziehungsweise eine entsprechende iPadOS-Version.

Wer seine Bankgeschäfte lieber mit einer unabhängigen Anwendung erledigt, findet hier einen interessanten Kandidaten. Die lokale Datenhaltung ist ein überzeugendes Konzept, ersetzt aber keine Prüfung der unterstützten Banken und Funktionen.

Gerade bei Banking-Software würde ich ein junges Projekt zunächst mit etwas Vorsicht ausprobieren. Der Quellcode, die Downloads und die Übersicht der unterstützten Banken stehen auf GitHub bereit.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗