Wero meldet mehr als 75 Millionen registrierte Nutzer

Der europäische Bezahldienst Wero hat nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Jahren mehr als 75 Millionen registrierte Nutzer erreicht.

Die European Payments Initiative (EPI), die hinter dem Bezahldienst steht, meldet damit einen weiteren Meilenstein beim Aufbau einer europäischen Zahlungslösung. Das Wachstum verteilt sich inzwischen auf mehrere Länder und wird durch neue Märkte sowie die Umstellung bestehender Zahlungssysteme vorangetrieben. Erst im September hatte man 60 Millionen registrierte Nutzer verkündet.

Wero wächst in Deutschland und weiteren europäischen Ländern

Als wichtige Faktoren nennt die EPI den Marktstart in Luxemburg und die fortschreitende Migration in den Niederlanden. Gleichzeitig registrieren sich weitere Verbraucher in Deutschland, Frankreich und Belgien für den Dienst.

Wero soll eine gemeinsame europäische Alternative zu etablierten internationalen Bezahlsystemen schaffen. Hinter dem Projekt stehen europäische Banken und Zahlungsdienstleister. Zahlungen erfolgen direkt zwischen Bankkonten, ohne dass dafür ein klassisches Kartennetzwerk benötigt wird.

Der Dienst ermöglicht bereits Geldtransfers zwischen Privatpersonen. Darüber hinaus soll Wero zunehmend beim Bezahlen im Handel eingesetzt werden. Ziel ist eine grenzüberschreitende Lösung, die Europas Abhängigkeit von außereuropäischen Zahlungsanbietern reduziert.

Eine wichtige Einschränkung bei der aktuellen Erfolgsmeldung gibt es allerdings: Die mehr als 75 Millionen Nutzer sind registrierte Teilnehmer. Wie viele davon Wero tatsächlich regelmäßig verwenden oder wie hoch das abgewickelte Zahlungsvolumen ausfällt, verrät die EPI nicht.

Die wachsende Nutzerbasis verschafft Wero jedenfalls eine beachtliche Ausgangsposition. Für Verbraucher dürfte vor allem interessant sein, wie selbstverständlich sich der Dienst künftig über Ländergrenzen hinweg und beim alltäglichen Bezahlen nutzen lässt.

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