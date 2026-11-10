Fintech

Wero meldet mehr als 75 Millionen registrierte Nutzer

René Hesse
Von
3 Kommentare
WERO (KI)

Der europäische Bezahldienst Wero hat nach eigenen Angaben innerhalb von zwei Jahren mehr als 75 Millionen registrierte Nutzer erreicht.

Die European Payments Initiative (EPI), die hinter dem Bezahldienst steht, meldet damit einen weiteren Meilenstein beim Aufbau einer europäischen Zahlungslösung. Das Wachstum verteilt sich inzwischen auf mehrere Länder und wird durch neue Märkte sowie die Umstellung bestehender Zahlungssysteme vorangetrieben. Erst im September hatte man 60 Millionen registrierte Nutzer verkündet.

Wero wächst in Deutschland und weiteren europäischen Ländern

Als wichtige Faktoren nennt die EPI den Marktstart in Luxemburg und die fortschreitende Migration in den Niederlanden. Gleichzeitig registrieren sich weitere Verbraucher in Deutschland, Frankreich und Belgien für den Dienst.

Wero soll eine gemeinsame europäische Alternative zu etablierten internationalen Bezahlsystemen schaffen. Hinter dem Projekt stehen europäische Banken und Zahlungsdienstleister. Zahlungen erfolgen direkt zwischen Bankkonten, ohne dass dafür ein klassisches Kartennetzwerk benötigt wird.

Der Dienst ermöglicht bereits Geldtransfers zwischen Privatpersonen. Darüber hinaus soll Wero zunehmend beim Bezahlen im Handel eingesetzt werden. Ziel ist eine grenzüberschreitende Lösung, die Europas Abhängigkeit von außereuropäischen Zahlungsanbietern reduziert.

Eine wichtige Einschränkung bei der aktuellen Erfolgsmeldung gibt es allerdings: Die mehr als 75 Millionen Nutzer sind registrierte Teilnehmer. Wie viele davon Wero tatsächlich regelmäßig verwenden oder wie hoch das abgewickelte Zahlungsvolumen ausfällt, verrät die EPI nicht.

Die wachsende Nutzerbasis verschafft Wero jedenfalls eine beachtliche Ausgangsposition. Für Verbraucher dürfte vor allem interessant sein, wie selbstverständlich sich der Dienst künftig über Ländergrenzen hinweg und beim alltäglichen Bezahlen nutzen lässt.

Mehr zum Thema: Wero

Wero sorgt mit seiner Plattformstrategie für Diskussionen – Einschränkungen bei Betriebssystemen
09.11.2026
Wero bei dm: 10 Euro Rabatt für die nächste Bestellung
05.11.2026
Wero startet als Bezahlmethode an Verkaufsautomaten
30.10.2026
Wero ersetzt iDEAL: Auch deutsche Onlineshops könnten profitieren
26.10.2026
EURONICS führt Wero, Apple Pay und Google Pay ein
26.10.2026
Mehr anzeigen

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Robert 🔅
    sagt am

    Millionen registrierte Nutzer, aber kaum einer nutzt es.

    Antworten
  2. Chrid 👋
    sagt am

    Wann endlich DKB und C24 :/

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Chrid ⇡

      Das wird noch dauern, hat keine Prio.

      https://www.mobiflip.de/wero-bei-der-dkb-keine-eile/
      https://www.mobiflip.de/c24-bank-prueft-einfuehrung-von-wero/

      Antworten

Mehr entdecken
Alexa+ kommt in den Browser: Das ist jetzt möglich
10.11.26 · Dienste
Dacia plant ungewöhnlichen Schritt für ein neues Elektroauto
10.11.26 · Mobilität
Wero sorgt mit seiner Plattformstrategie für Diskussionen – Einschränkungen bei Betriebssystemen
09.11.26 · Fintech
Black Weeks: mobiFlip+ dauerhaft zum halben Preis
10.11.26 · Internes
222 Euro geschenkt: Postbank startet wieder Girokonto-Aktion
09.11.26 · Fintech
Nach GTA 6: Rockstar wird sich „drastisch“ verändern
10.11.26 · Gaming
Vodafone CallYa Jahrespaket M mit 500 GB zur Black Week
10.11.26 · Vodafone
Klarna Festgeld+: Neue Zinsen ab sofort
06.11.26 · Fintech
Vodafone startet Black Week: Diese Rabatte gibt es jetzt
10.11.26 · Vodafone
Wero bei dm: 10 Euro Rabatt für die nächste Bestellung
05.11.26 · Fintech
Du bist hier: Wero
mobiFlip / News / Fintech / Wero meldet mehr als 75 Millionen registrierte Nutzer