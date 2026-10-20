Tarife

Gleicher Monatspreis, andere Kosten: Mega SIM stellt Tarife um

Katharina Berger-Voss
Von
MEGA SIM (KI)

Der Mobilfunkanbieter Mega SIM senkt die monatlichen Preise seiner flexibel kündbaren Tarife um jeweils 2 Euro.

Damit kosten die monatlich kündbaren Angebote künftig genauso viel wie die entsprechenden Tarife mit 24 Monaten Mindestlaufzeit. Allerdings führt Mega SIM bei den flexiblen Varianten gleichzeitig wieder einen einmaligen Anschlusspreis von 19,99 Euro ein. Die Tarife nutzen das Telefónica-Netz und unterstützen 5G mit bis zu 100 Mbit/s im Download.

Mega SIM: Neue Tarifpreise und Konditionen im Überblick

Die drei Tarife sind mit beiden Laufzeitvarianten erhältlich:

Bei allen drei Angeboten beträgt der Anschlusspreis für die monatlich kündbare Variante nun 19,99 Euro. Wer sich dagegen für 24 Monate bindet, zahlt weiterhin keinen Anschlusspreis.

Die Preissenkung um 2 Euro summiert sich bei den Flex-Tarifen über zwölf Monate auf eine Ersparnis von 24 Euro gegenüber den bisherigen monatlichen Grundgebühren. Der einmalige Anschlusspreis relativiert diesen Vorteil allerdings bei einer kurzen Nutzungsdauer.

Wer beispielsweise den 200-GB-Tarif zwölf Monate lang nutzt, zahlt bei monatlicher Kündbarkeit insgesamt 235,87 Euro. Mit 24 Monaten Vertragslaufzeit fallen für denselben Zeitraum rechnerisch 215,88 Euro an, allerdings besteht die Zahlungsverpflichtung anschließend weiter.

Die aktuellen Mega-SIM-Tarife unterscheiden sich damit nicht mehr beim monatlichen Preis, sondern vor allem bei der Vertragsbindung und den Einstiegskosten.

Für Verbraucher ist das eine recht übersichtliche Entscheidung: Wer langfristig beim Anbieter bleiben möchte, fährt mit der 24-Monats-Variante günstiger. Die monatlich kündbaren Tarife bleiben vor allem dann interessant, wenn Flexibilität wichtiger ist als der einmalige Anschlusspreis.

Zu den Mega-SIM-Tarifen →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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