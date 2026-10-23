Google Pixel 11 Pro: Dieser Handydeal hat einen negativen Effektivpreis

Der Mobilfunkhändler DEINHANDY bietet bis Montag um 10 Uhr drei Smartphone-Bundles im Vodafone-Netz an.

Im Mittelpunkt steht das Google Pixel 11 Pro mit 256 GB Speicher. In Kombination mit dem Tarif Smart Lite Spezial ergibt sich laut Angebotsrechnung ein negativer effektiver Monatspreis von 3,76 Euro. Grundlage dafür ist der angesetzte Gerätevergleichspreis von 917 Euro.

DEINHANDY: Drei Smartphone-Bundles mit Vodafone-Tarifen

Das Google Pixel 11 Pro kostet einmalig 99,95 Euro. Hinzu kommen monatlich 34,99 Euro für den Tarif, 6,99 Euro Versand und ein Startguthaben von 120 Euro. Der angegebene Gesamtpreis beträgt 826,70 Euro.

Wer weniger ausgeben möchte, findet mit dem Motorola edge 70 Fusion eine günstigere Alternative. Hier werden monatlich 19,99 Euro und einmalig 1 Euro für das Smartphone fällig. Der Anschlusspreis liegt bei 39,99 Euro, das Startguthaben bei 120 Euro. Insgesamt nennt DEINHANDY 407,74 Euro und einen effektiven Monatspreis von 3,24 Euro.

Das dritte Angebot kombiniert das Xiaomi 17T mit der otelo Allnet-Flat Classic. Der monatliche Grundpreis beträgt ebenfalls 19,99 Euro, das Gerät kostet einmalig 99,95 Euro. Ein Anschlusspreis entfällt, bei Rufnummernmitnahme sind 50 Euro Bonus vorgesehen.

Die wichtigsten Vergleichswerte:

Motorola edge 70 Fusion: 407,74 Euro Gesamtpreis, effektiv 3,24 Euro monatlich

Google Pixel 11 Pro: 826,70 Euro Gesamtpreis, effektiv -3,76 Euro monatlich

Xiaomi 17T: 636,70 Euro Gesamtpreis, effektiv 6,32 Euro monatlich

Die effektiven Monatspreise berücksichtigen den jeweiligen Gerätevergleichspreis. Sie entsprechen deshalb nicht der tatsächlichen monatlichen Abbuchung. Gerade beim Pixel-Angebot ist diese Unterscheidung wichtig: Der negative Effektivpreis entsteht rechnerisch durch den angesetzten Gerätewert und bedeutet keine monatliche Auszahlung.

Details Motorola edge 70 Fusion Google Pixel 11 Pro 256 GB Xiaomi 17T Tarif Smart Entry Aktion Smart Lite Spezial otelo Allnet-Flat Classic Netz Vodafone Vodafone Vodafone Grundpreis mtl. 19,99 € 34,99 € 19,99 € Gerätepreis 1,00 € 99,95 € 99,95 € Anschluss 39,99 € 0,00 € 0,00 € Startguthaben 120,00 € 120,00 € 0,00 € MNP-Bonus 0,00 € 0,00 € 50,00 € Versand 6,99 € 6,99 € 6,99 € Gesamtpreis 407,74 € 826,70 € 636,70 € idealo Bestpreis 330,00 € 917,00 € 484,99 € Effektiv mtl. 3,24 € -3,76 € 6,32 €

Für die Auswahl würde ich deshalb nicht allein auf den Effektivpreis schauen. Wer das Smartphone ohnehin kaufen möchte, kann von einem Bundle profitieren. Wer hauptsächlich einen günstigen Mobilfunktarif sucht, sollte dagegen die tatsächlichen Vertragskosten vergleichen.

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