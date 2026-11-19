Grand Theft Auto ist eine, wenn nicht sogar die erfolgreichste und lukrativste Marke im Gaming, wäre es da nicht langsam Zeit, dass wir einen Film oder eine Serie bei einem der Streaminganbieter sehen? Wie es Sony, Microsoft, Nintendo und aktuell fast alle mit einer guten Marke machen? Nein, so Strauss Zelnick von Take-Two.

Man möchte „das beste Entertainment der Welt erschaffen“, so der Chef des Unternehmens (zu dem Rockstar gehört, das Entwicklerstudio von GTA) bei Variety.

Bei einem Film oder einer Serie würde man sehr viel Kontrolle abgeben und könnte den Ausgang nicht so gut beeinflussen. Außerdem gibt es im Team keine „große Passion“ für einen Film oder eine Serie zu GTA, man müsste also am Ende sogar ein neues Team aufbauen. Das Risiko, dass es der Marke schadet, ist viel zu hoch.

Strauss Zelnick schließt diesen Schritt nicht für immer aus, denn aus finanzieller Sicht kann sowas immerhin ein Vorteil sein. Viele Spiele erlebten nach einem Film oder eine Serie ein neues Hoch und erreichten eine ganz neue Zielgruppe, sowas versucht Rockstar auch immer wieder, kurzfristig ist aber nicht damit zu rechnen.

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