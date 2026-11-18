Only Murders in the Building gehört zu den erfolgreichsten Serien bei Disney+ und obwohl man die Investitionen in den Dienst zurückschraubt, so hält man an der Serie fest. Nach vielen Jahren wird es aber Zeit für einen Tapetenwechsel.

Mit der sechsten Staffel von Only Murders in the Building geht es erstmals raus aus New York und sogar aus den USA, man macht einen Abstecher nach London. Und daher bekommt die neue Staffel sogar den Titel „Only Murders in London“.

Die neue Staffel startet am 8. Dezember exklusiv bei Disney+ und passend dazu hat man diese Woche das passende Poster (Ausschnitt auf dem Beitragsbild oben) und den ersten (auch deutschen) Trailer zu Only Murders in London veröffentlicht.

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